Geneißen Sie ein Verwöhn-Tag mit Zugang zu allen Bereichen in der HolstenTherme Kaltenkirchen

Das trübe Wetter begeistert nicht für einen ausgiebigen Spaziergang am Strand? Dann haben Sie im heutigen Türchen unseres KIELerleben-Adventskalenders die Chance auf eine attraktive Abwechslung.

In Zusammenarbeit mit der HolstenTherme Kaltenkirchen verlosen wir 1x 2 Tageskarten mit Zugangs zu allen Bereichen im Wert von 53 Euro.

Darauf können Sie sich freuen: Ruhiges Plätschern, rasante Kurven, schwerelose Entspannung oder Sportprogramm …Das ErlebnisBad ist eine paradiesische Landschaft zum Relaxen und Luft holen!

Die Saunalandschaft führt von einem Wohlfühlziel zum nächsten. Authentisch eingerichtete Saunen, luxuriöse Ruhebereiche, exklusive Anwendungen – so geht es ganz entspannt per Sauna um die Welt!



Eintrittskarte für Holstentherme Produkt: SaunaWeltreise-Tarif ( 1Tag)

Umfang: Erlebnisbad inkl. Saunabereich für 2 Personen

Wert: 53.- Euro

Anschrift: HolstenTherme GmbH Norderstraße 8 24568 Kaltenkirchen

Kontakt: info@holstentherme.de Internet: www.holstentherme.de

Teilnahmebedingungen: Teilnahme bis 24.12.2022 23:59 Uhr

