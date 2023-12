Sucht du noch nach einem geeigneten Weihnachtsgeschenk für die Lieben? Dann könntest du bei HEYCK am Alten Markt in Kiel fündig werden. (Bild: Eva Biederbeck)

(Bild: HEYCK)

0

Ein Paradies der Düfte und des guten Geschmacks mitten in der Kieler Altstadt. Das Tee- und Kaffeegeschäft HEYCK in der Kieler Altstadt ist eine Entdeckung für alle Sinne.

Biegt man von der Holsten- in die Faulstraße ein, muss man nur den betörenden Düften folgen. Freundliche Mitarbeiter*innen stehen vor wandhohen Regalen, in denen über 300 Teesorten gestapelt sind, und helfen kundig weiter. Wer weiß, was gewünscht ist, ordert oft auch etwas mehr als geplant, denn die Auswahl ist zu verlockend, um nicht auch etwas Neues auszuprobieren.

Tee-Spezialgeschäft seit über 180 Jahren

Das Traditionshaus HEYCK besteht seit 1840 als Kaffeerösterei und Tee-Spezialgeschäft und ist damit eines der ältesten Häuser dieser Art in Deutschland. Es bietet allein über 50 Sorten Kaffee. Ob für die Maschine, French Press oder den Filter – die tägliche eigene Röstung sorgt immer für frischen Nachschub. Die umfangreichen Tee- und Kaffeelisten helfen, eine Orientierung über das riesige Angebot zu bekommen.

(Bild: HEYCK)

Perfekte Einstimmung auf die Weihnachtszeit bei HEYCK

Es ist einfach ein Erlebnis, sich durch die Welt des Tees, Kaffees und Kakaos aus den besten Anbaugebieten zu stöbern. Jetzt in der Vorweihnachtszeit lockt zur Einstimmung neben dem schon legendären Weihnachtskaffee auch eine Vielzahl an Geschenkvorschlägen – passend für jeden Geldbeutel. Von erlesenen Pralinen – zum Beispiel von Leysieffer, Gmeiner oder dem dänischen Hersteller Summerbird – bis zur Geschenktüte bleibt kein Wunsch offen. Leckere Schokoladen, Teesträuße, dekorative Becher von Du- noon, formschöne Kannen, edle Dosen oder Kaffeemühlen – fachliche Beratung und liebevolle Verpackung inklusive. Apropos Verpackung: Wie wäre es mit einer nachhaltigen Alternative zum Geschenkpapier? Leere Kaffeesäcke sind eine tolle Idee. HEYCK bietet die Multitalente mit dekorativen Motiven aus verschiedensten Ländern an.