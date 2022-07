0

Kinderfreizeiten, Familienaktionen und Rabattcoupons – das alles bietet die Sommerferien-Edition von Tipps für Kids.

Das Familienmagazin Tipps für Kids erscheint zweimal im Jahr – im Sommer und Winter – und ist nun auch in einer Sonderedition für die Sommerferien erhältlich. Wir präsentieren euch mit diesem E-Book die geballte Power an Ausflugstipps für Kids im Sommer. Schwingt euch auf die Räder, in die Autos oder Züge und macht die kommenden Monate zu einer ganz besonderen Zeit. Auf euch warten erstklassige Action, geballtes Wissen und jede Menge Abenteuer. Und das nicht nur in Schleswig-Holstein und Hamburg, sondern auch bei unseren Nachbarn in Dänemark.

Rabatte, Gewinnspiele und Geschenke

Reist mit der ganzen Familie oder Freund:innen in die verschiedenen Himmelsrichtungen und genießt einen grenzenlosen Sommer zwischen Nord- und Ostsee. Damit ihr bei euren Ausflügen noch mehr Spaß habt, bieten euch verschiedene Anbieter coole Rabatte, verlosen Eintrittskarten oder verteilen Geschenke!

Tipps für eure Region

Wenn ihr noch mehr Adressen für eure Region sucht, können wir euch unsere Gesamtausgaben ans Herz legen. Dort findet ihr Ideen für einen besonders nachhaltigen Schulstart, Bastel- und Shoppingtipps sowie Ansprechpartner:innen für die Gesundheit der Kinder. Das Magazin ist erhältlich an zahlreichen Auslegestellen in Schleswig-Holstein und Hamburg sowie online unter www.tippsfuerkids.de.