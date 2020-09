0

Ursprünglich war das Pint of Science Festival an drei Tagen in unterschiedlichen Kieler Locations geplant. Nun werden am 9. September in der Lille Brauerei wissenschaftliche Themen und Quizfragen zum Bier gereicht.

Vor acht Jahren riefen Dr. Praveen Paul and Dr. Michael Motskin ihr Idee von der Pint of Science ins Leben. Die beiden Gründer wollten der Wissenschaft ihre persönliche Note zurückbringen, und jedem die Möglichkeit geben, die Menschen hinter den bahnbrechenden Forschungen an den Universitäten des Landes zu sehen.

„Wissenschaft kann in der Übersetzung verloren gehen – was zur Verbreitung von Pseudo- Wissenschaft und Mythen führen kann. Der beste Weg, um dem entgegen zu wirken ist, wenn Leute direkt mit den Wissenschaftlern in gewohntem Umfeld ins Gespräch kommen, zum Beispiel eben in einer Kneipe bei einem Bier“, sagt Mitbegründer Dr. Motskin.

Am Mittwoch startet nun das erste Event in der Kieler Lille Brauerei. Innerhalb von drei Stunden stellen drei verschiedene Wissenschaftler*innen ihre Arbeiten zu „Was hat Walforschung mit Glück zu tun?“, „Wer räumt unsere Zellen auf?“ und „Warum liegt hier eigentlich Stroh?“ vor. Außerdem wird es eine Tombola und ein Pubquiz geben.

Hier geht es zu weiteren Infos und zur Anmeldung.

Was?

Pint of Science

Wo?

Lillebräu, Eichkamp 9C, Kiel

Wann?

18 Uhr Einlass, 19 Uhr Beginn

Was kost’?

3 Euro (Ihr erhaltet außerdem einen Verzehrgutschein)