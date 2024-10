Der CITTI Markt lädt auch in diesem Jahr wieder zu seinem beliebten Genuss-Festival ein, das an drei aufeinanderfolgenden Tagen in den verschiedenen Standorten stattfindet. Am Freitag, den 11. Oktober 2024, dürfen sich Feinschmecker und Familien in Kiel auf kulinarische Highlights, prominente Gäste und spannende Aktionen freuen.