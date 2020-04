Im Tierpark Arche Warder sind seit gestern wieder Besucher erlaubt (Bild: Arche Warder e. V.)

Außerdem gibt es tierischen Nachwuchs: Ferkel ... (Bild: Arche Warder e. V.)

... und kleine Lämmer tummeln sich im Tierpark Arche Warder (Bild: Arche Warder e. V.)

0

Seit gestern, den 20. April, dürfen nicht nur kleinere Geschäfte wieder verkaufen, auch die Tierparks in Schleswig-Holstein haben ihre Türen wieder für Besucher geöffnet.

Doch auch wenn die Freude darüber groß ist, so gibt es doch auch ein paar Vorsichtsmaßnahmen, an die sich alle halten müssen. Also bitte achtet auf folgende Regeln:

1. Das Restaurant muss geschlossen bleiben, bringt euch also selbst ein Picknick mit!

2. Die Spielplätze und Streichelgehege müssen geschlossen bleiben!

3. Bitte denkt daran, die Kontaktsperre gilt weiterhin! Kommt also nur mit eurer Familie, mit Menschen mit denen ihr in einem Haushalt lebt, oder nur mit einer einzelnen weiteren Person.

4. Bitte haltet Abstand zu anderen Besuchern, mindestens 1,5 Meter.

5. Bitte fasst im Park keine Zäune und Absperrungen an.

6. Die Ferienwohnung und die Hütten dürfen noch nicht belegt werden.



Der Tierpark Arche Warder (und natürlich auch alle anderen Parks) freuen sich auf euch!