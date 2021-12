(Bild: Getty Images)

Willkommen im Jahr 2022 und in unserer ersten KIELerleben-Ausgabe des neuen Jahres!

Genauso wie ihr hoffentlich gesund und munter ins neue Jahr gerutscht seid, sind uns jede Menge spannende Themen und Beiträge in die aktuelle Januarausgabe gerutscht. Eines der Highlights: das fast schon traditionelle Interview mit Kiels Oberbürgermeister. Unser rasender Reporter Sebastian hat Dr. Ulf Kämpfer einen Besuch im Rathaus abgestattet und mit ihm sowohl über das vergangene Jahr als auch die Zukunftspläne der Stadt gesprochen. So plauderten die beiden unter anderem über Bauvorhaben, Mobilitätskonzepte und die Parkplatzsituation in unserer schönen – und bald noch schöneren und nachhaltigeren – Innenstadt.

Ein neues Jahr bringt oftmals Veränderungen mit sich – so auch in unserem Förde Fräulein Team. Es hat Zuwachs bekommen und wir stellen euch die neuen Gesichter vor. Die vier Fräuleins haben sich schon mal auf das kommende Jahr eingestimmt und verraten ihre liebsten Ausflugsziele in Schleswig-Holstein. Schaut doch mal, welche davon unbedingt auch auf eurer Bucket-List landen müssen.

Was zum Jahreswechsel immer wieder aufs Neue eine große Rolle spielt, sind natürlich die guten Vorsätze. Daher nehmen wir euch mit ins Fitnessstudio und zeigen, wie ihr euch ein wenig „me time“ gönnten könnt. Und wenn ihr nach all der Schokolade und sonstigen Festtagsleckereien in der letzten Zeit nun den Pfunden an den Kragen wollt, dann haben wir einen heißen Tipp für euch: Probiert es mal mit Low Carb! Das ist nämlich nicht nur richtig lecker, sondern macht auch noch nachhaltig satt. Daher verraten wir euch leckere Rezepte mit dem Kohlenhydrate-Ersatz und somit Low Carb-King Blumenkohl.

Uns bleibt nun nicht mehr, als euch ein tolles, aufregendes und erlebnisreiches Jahr zu wünschen. Habt viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe und lasst es euch gut gehen!

Eure KIELerleben-Redaktion