Exerzierplatz wegen Demo gesperrt

Fridays for Future veranstaltet den nächsten globalen Klimastreik am 25. September (Bild: S. Schulten)

Deutschland- und weltweit finden am Freitag, 25. September, Demonstrationen für das Klima statt, zu denen Fridays for Future und zahlreiche Umweltorganisationen aufrufen.

In Kiel startet um 14 Uhr eine große Fahrraddemonstration, organisiert von der Fridays for Future-Ortsgruppe Kiel, die auf dem Exerzierplatz beginnt und dann in mehreren Routen auf diversen großen Straßen durch die Stadt verläuft. Am Ende vereinigen sich die Routen für die Rückfahrt zum Exerzierplatz. Unter dem Hashtag #keingradweiter kämpft Fridays for Future für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und gegen die aktuelle Klimapolitik der Bundesregierung. Die Aktivisten rufen alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, am kommenden Freitag, unter Einhaltung der Hygienerichtlinien, an der Fahrraddemonstration teilzunehmen.

Der Exer ist an diesem Freitag von 9 Uhr bis zum Ende der Fahrraddemo am späten Nachmittag als Parkplatz gesperrt. Parkende Kraftfahrzeuge müssen rechtzeitig weggefahren werden. Für Radfahrer*innen bleibt die Zufahrt natürlich frei.