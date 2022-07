Ein Blick in die Ausstellung „Unterwegs“ (Bild: Ute Brennwald)

Die Künstlerin Luise Dewerny zeigt in der Galerie Brennwald ihre Werke aus Malerei und Holzschnitt. Tamara Suhr und Peter Hermann ergänzen die Ausstellung „Unterwegs“ mit Plastiken und Skulpturen.

Die Berliner Malerin Luise Dewerny braucht das Meer zum Malen wie die Luft zum Atmen. Viele Wochen des Jahres verbringt sie an der mecklenburgischen Ostseeküste, wo sie an den entlegenen, vom Tourismus vergessenen Plätzen Motive und Inspiration für ihre Arbeit findet. Mit pastosem Farbauftrag fängt sie den rauen Charakter der Küstenlandschaft ein und malt das erhabene Schauspiel von Wellen und Wolken in immer neuen Varianten. Oft haben die Motive eine Entsprechung im Holzschnitt, der Konzentration und Präzision verlangt, während die Leinwand zum „Austoben“ verleitet.

Luise Dewerny: Im Sturm, 2022, Öl auf Leinwand, 3-teilig, 100 x 80 cm

Das Bildhauerpaar Tamara Suhr und Peter Hermann lebt und arbeitet in Ludwigsburg. Ihr Schaffen dreht sich um die menschliche Figur, für die beide ganz unterschiedliche Bildsprachen gefunden haben. Tamara Suhrs kleine Bronzeplastiken wecken in ihrem spielerischen Tun Erinnerungen an die Kindheit. Sie balancieren, jonglieren, recken sich und schauen mit großen Augen vertrauensvoll und neugierig in die Welt. Die Holzskulpturen von Peter Hermann wirken dagegen eher statisch. Ihre Gestik ist auf ein Mindestmaß reduziert und sie scheinen ganz in ihre Gedankenwelt versunken zu sein. Vielleicht bedeutet unterwegs sein ja auch auf dem Weg sein zu sich selbst, nachzudenken und aufzubrechen zu neuen Zielen.

Peter Hermann: Boys, 2022, Lindenholz, Höhe 68 cm

Tamara Suhr: Fernweh, Bronze, Höhe 12 cm