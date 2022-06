0

Auch wenn es die Temperaturen noch nicht erahnen lassen: Der Sommer ist da! Wir legen euch wie immer einige Veranstaltungen ans Herz.

In der Pumpe

Dreißigeinhalb Jahre Plastic Skanksters müssen gefeiert werden! Und zwar mit illustren Gästen, einer Setlist aus den letzten drei Jahrzehnten und als Support die Kieler Streetpunk-Legende Ratrace. Nach kläglich gescheiterten Bandprojekten entschieden sich einige mutige Kieler, Ska zu machen – mit einer leichten Affinität zu Punk und Schlagern. Inzwischen gehören die Plastic Skanksters mit zu den ältesten am Stück existierenden Ska-Bands in Deutschland. Zum Aufhören war es irgendwann zu spät. „Alt, fett und nutzlos“ (so der aktuelle CD-Titel) geht es immer weiter, auch am 4. Juni in der Pumpe. Das Dark Wave/Post-Punk Duo She Past Away mischt neue und alte Varianten der Synth-Musik mit ihren Gitarrenrhythmen. Im Mai 2020 feierte die Band 10-jähriges Jubiläum mit dem Album „X“. Auf der Platte sind unter anderem Remixe von Boy Harsher, The Soft Moon, Clan of Xymox, Front 242 und Lebanon Hanover zu hören. Im Oktober 2020 wurde das erste Studioalbum „Part Time Punk Session“ veröffentlicht. Am 9. Juni könnt ihr mit ihnen höchstpersönlich eine Part Time Punk Session feiern.

4.+9. Juni • Die Pumpe

(Bild: Pressebild)

Queerer Sommernachtstraum

Rund um den geheimnisvollen Wald in Athen wird geliebt und gewütet. Werden Schwüre gebrochen und Köpfe verdreht. Immer mehr in einen fantastischen Nachtmahr verwandelnd, suchen die Figuren nach sich selbst und der Wahrheit. Wer mischt die Schicksale so verheißungsvoll und manchmal nahezu böse durcheinander? „thea." ist Kiels Theatergruppe für junge queere Menschen. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, Shakespeares bekannte Tragikomödie ins queer Diverse und Heutige zu transportieren. Ist die dortige aufgezeigte Liebe romantisch oder gar teils grenzwertig und toxisch? Es wird bunt, fantastisch und böse. Ein Sommernachtstraum, welcher immer mehr in einen fluiden Nachtmahr driftet. Schön und hässlich. Karten sind für 12 Euro unter Tel.: (0431) 90 19 01erhältlich.

3.,4.,5.,12. Juni • Theater im Werftpark

(Bild: honorarfrei)

GEFORMT

Schon immer schuf der Mensch Künstlichkeit – bewusst und unbewusst. So sind die Bäume in unseren Gärten oft nur noch vermeintlich richtige Natur. Ihre Wuchs- form ist durch Beschnitt über Jahre beeinflusst. Auch Urwälder wachsen meist auf vom Menschen begrenzten Flächen. Alles soll der menschlichen Kontrolle unterliegen und wird entsprechend verändert. Die Künstlerinnen Melina Bigale und Liza Dieckwisch interessieren sich in ihrer Arbeit für Grenzen, an denen natürliche und anthropogene Prozesse aufeinandertreffen. Beide Künstlerinnen zeigen, dass letzten Endes jedoch die Natürlichkeit siegt.

bis 11. Juni • Gallery Cubeplus