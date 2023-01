(Bild: TSF GmbH)

(Bild: Lothar Feikel)

(Bild: THE BEST OF HARLEM GOSPEL)

(Bild: Jedermanns Kabarett Theater)

0

Am kommenden Wochenende kehrt der Geist der Band Ton Steine Scherben zurück in die Kieler Pumpe. Außerdem erwartet euch ein Feuerwerk der Turnkunst in der Wunderino Arena sowie beste Unterhaltung durch den Harlem Gospel Chor in der Petruskirche und in Jedermanns Kabarett Theater in Kronshagen.

Feuerwerk der Turnkunst

20. Januar, 19 Uhr • Wunderino Arena, Kiel

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich bei diesem Neustart nach dann dreijähriger Showabstinenz auf eine Reise in eine zauberhafte Märchenwelt voller magischer Bewegung und fantasievoller Kunst freuen. Mit der Aussicht, Menschen zu begeistern und dem besagten Teamspirit wird der Neustart für das Feuerwerk der Turnkunst gelingen, da sind sich alle einig. Wie passend also, dass das neue Motto der Tournee 2023 „SPIRIT“ lauten wird.

Alte Scherben

(Bild: Lothar Feikel)

20. Januar, 20 Uhr • Die Pumpe, Kiel

Wenn für irgendeine deutsche Band das Wort „Legende“ angebracht ist, dann für TON STEINE SCHERBEN. 1970 spielten sie ihr erstes Konzert beim „Festival der Liebe“ auf Fehmarn. Kurz nach dem dritten Lied „Macht kaputt, was euch kaputt macht“ stand die Bühne in Flammen. Und das tut sie im übertragenen Sinn auch heute noch, wenn Gründungsmitglied Kai Sichtermann und Funky K. Götzner zusammen mit Gymmick, dem Songpoeten aus Nürnberg (Gesang, Gitarre, Piano) die unvergesslichen Songs Rio Reisers und der SCHERBEN live zelebrieren. In diesem Jahr werden die Scherben 50 Jahre alt, die Band feiert dieses Jubiläum mit einem ganz speziellen Programm. Alle Highlights seit 1970, zeitlos und frisch wie am ersten Tag, in all ihrer rauen und ungeschliffenen Schönheit.

THE BEST OF HARLEM GOSPEL

(Bild: THE BEST OF HARLEM GOSPEL)

21. Januar, 20 Uhr • Petruskirche in Kiel-Wik

Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht davon träumt, einmal im Leben in New York gewesen zu sein. Für all diejenigen, die diesen Traum bisher noch nicht verwirklichen konnten, kommt ein Teil von New York einfach nach Deutschland – und zwar der wichtigste: der Gospel aus Harlem. Insgesamt neun Stimmen, mit denen die unbeschreibliche Atmosphäre, wie sie in jeder Gospelkirche in Harlem herrscht, im kommenden Winter endlich auch nach Deutschland transportiert wird. Kein Wunder also, dass bei dem Chor pure Lebensfreude, Energie und Dynamik durch die Stuhlreihen schwappen und sowohl für ausgelassene Stimmung als auch bei den zurückhaltenderen Stücken für echte Gänsehautmomente sorgen. Denn nichts anderes ist die in Harlem gelebte Religion: Musik und Gesang im Auftrag des Herrn.

Bankgeflüster reloaded

21. Januar • Jedermanns Kabarett Theater, Kiel Kronshagen

(Bild: THE BEST OF HARLEM GOSPEL)

Parkbänke sind die Fernsehsessel der Realität und am besten sitzt ihr in der Nähe, wenn Änne und Dörte vom Jedermanns-Kabarett-Theater am 21. Januar wieder auf ihrer Parkbank Platz nehmen und einen schrägen Blick auf den Alltag werfen. In kurzen gespielten Szenen und mit umgetexteten, mitreißenden Liedern wird so manches aktuelle Thema aufs Korn genommen und oft bittersüß pointiert. Dabei stehen unter anderem Gesundheitsüberwachung mit Pulskontrolle und Schlafüberwachung ebenso im Fokus wie der Partnercheck per computerberechnetem Algorithmus. Virtuos begleitet wird das Programm durch die Pianistin Loredana Todor-Sapcu. Karten gibt es für 10 Euro in der Buchhandlung Korth Inh. S. Dietzel und der Volkshochschule Kronshagen und per Mail über

bestellung@jedermanns-kabarett-theater.de.