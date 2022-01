Bei den Studien-Info-Tagen der CAU gibt es erste (digitale) Campus-Luft zu schnuppern. (Bild: Marvin Radke - standbildtechniker.de)

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) lädt herzlich zu ihren digitalen Studien-Informations-Tagen vom 8. bis 10. März 2022 ein.

Was genau kann man an der Kieler Universität eigentlich studieren? Welche Voraussetzungen gilt es für ein Studium mitzubringen? Und wie läuft überhaupt der Bewerbungsprozess ab? Wir verraten, wo die Antworten auf diese und noch viele weitere Fragen lauern.

An drei Tagen haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, all ihre Fragen zum Hochschulstudium an der CAU zu stellen und detaillierte Infos zu den rund 215 Studiengängen zu erfahren. Auch Bachelor-Studierende, die ihren Weg bereits an die Kieler Uni gefunden haben und nun nach dem passenden Master Ausschau halten, sind hier genau richtig. In rund 100 Vorträgen geben Lehrende, Institute und Einrichtungen der Kieler Universität Einblicke in verschiedene Fachbereiche und eröffnen euch spannende Perspektiven für die Berufswahl. „Darüber hinaus werden Fragestellungen rund ums Studium thematisiert, beispielsweise zu Studienvoraussetzungen, Bewerbung und Finanzierung wie auch zu Studium und Praktikum im In- und Ausland“, ergänzt Anette Schmitz, Leiterin der Zentralen Studienberatung. Die Beratungsstelle erreicht ihr durchgängig via Zoom und Telefon. Parallel hierzu bieten Studierendenservice, International Center, Allgemeiner Studierendenausschuss, Career Center und Zentrum für Lehrerbildung informative Vorträge an. Auch Ansprechpersonen der Landeshauptstadt Kiel, des Studentenwerks Schleswig-Holstein und der Agentur für Arbeit stehen für hilfreiche Gespräche zur Verfügung.

Die Studien-Info-Tage sind öffentlich, also ohne Anmeldung für alle Interessierten via Zoom zugänglich. Weitere Informationen und Programm findet ihr in Kürze unter www.uni-kiel.de/studien-info-tage.