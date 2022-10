(Bild: Alex Lienerth)

(Bild: Lutterbeker)

(Bild: Christopherorange/iStock/Getty Images Plus)

(Bild: RAFAELA PROELL)

0

Von einer Hommage über eine Lachnummer bis zu klassischer Musik – wie immer halten wir euch mit vielseitigen Tipps für die kommenden Tage auf dem Laufenden.

Hommage

Die 1943 geborene Joni Mitchell ist eine musikalische Ikone. Der deutsch-amerikanische Sänger Robert Summerfield hat mit dem Pianisten Lars Duppler das JONI-Programm erarbeitet, das auf liebevolle und intime Art und Weise das Werk der großen Künstlerin facettenreich beleuchtet. Mit langem Atem und viel Feingefühl haben sich die beiden Musiker durch den Fundus an Mitchell Songs gegraben. Herausgekommen ist ein eigener Klangkosmos, der den großen Songs der Sängerin Tribute zollt. Es erwartet euch ein intimer und unterhaltsamer Abend zwischen Singer-Songwriter & Jazz. Karten kosten 16 Euro, 19 Euro an der Abendkasse.

20. Oktober, 20 Uhr • KulturForum

Probleme weglachen

(Bild: Lutterbeker)

In seinem Programm „Ich komm‘ schon klar“ lädt Jens Heinrich Claassen sein Publikum ein, mit ihm gemeinsam über all das zu lachen, worüber man sich zu Hause allein die Augen ausweinen würde. Denn sobald man über etwas lachen kann, verliert es an Ernst und Schrecken. Das gilt nicht nur für einen selbst. Es gilt auch für den Rest der Welt. Tickets kosten 18 Euro pro Person.

21. Oktober, 20 Uhr • Lutterbeker

Finsteres Streichquartett

(Bild: Christopherorange/iStock/Getty Images Plus)

In seinem 3. Streichquartett setzt Georg Friedrich Haas sich mit den Möglichkeiten des Musizierens im Dunkeln auseinander. Dunkelheit wird hier allerdings nicht als vorübergehende Abwesenheit von Licht eingesetzt, sie wird zum eigentlichen Thema des Werks: Das gesamte Stück wird in völliger Finsternis gespielt. Nach dem Einlass wird das Saallicht um 20.30 Uhr komplett herunter gedimmt und erst nach Ende des Stückes wieder eingeschaltet. Das Konzert dauert 50 Minuten.

22. Oktober, 20.30 Uhr • KulturForum

Robert Menasse liest …

(Bild: RAFAELA PROELL)

In Robert Menasses Roman führt der Machtkampf zweier Blutsbrüder, aus deren tiefer Verbundenheit im polnischen Untergrundkampf durch ihren Aufstieg in hohe politische Ämter unversöhnliche Feindschaft wird, zu unabsehbaren Folgen von europäischer Dimension. Nach dem gigantischen Erfolg seines letzten Romans „Die Hauptstadt“ greift Robert Menasse auch in seinem neuen Buch „Die Erweiterung“ das Thema Europa auf. Zwei „Blutsbrüder“, verbunden durch einen im polnischen Untergrundkampf gegen das kommunistische Regime geleisteten Schwur, gehen nach dessen Zusammenbruch getrennte Wege.

24. Oktober, 19 Uhr • Literaturhaus SH