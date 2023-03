0

Beethoven auf der großen Bühne: Die NDR Radiophilharmonie und Chefdirigent Andrew Manze sind am Sonnabend, 1. April, in der Wunderino Arena in Kiel zu Gast. Mit dabei sind die Schwestern Baiba und Lauma Skride sowie die Cellistin Harriert Krijgh, die als Solistinnen in Beethovens Tripelkonzert für Klavier, Violine und Cello glänzen dürfen.

Zum Auftakt des Abends in Kiel erklingt Beethovens Ouvertüre des Balletts „Die Geschöpfe des Prometheus“. Außerdem auf dem Programm: die Sinfonie Nr. 2 des englischen Komponisten Michael Tippett. Andrew Manze, präsentiert gerne Musik aus seiner britischen Heimat, die hierzulande kaum bekannt ist. Tippett setzte sich intensiv mit Beethoven auseinander, auch die zweite Sinfonie ist von seiner Klangwelt inspiriert. In Beethovens Tripelkonzert findet der Konzertabend seinen krönenden Abschluss.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für die NDR-Radiophilharmonie + Special Guests

Zum Event Termin: 1. April 2023, 18 Uhr

Veranstaltungsort: Wunderino Arena

Adresse: Europaplatz 1

Teilnahmebedingungen: Teilnahme bis 27.03.2023 18:00 Uhr Über die Übergabe der Tickets informieren wir alle Gewinner*innen via Mail.

Sichere dir noch heute mit etwas Glück deine Tickets und nimm an unserer Verlosung teil.

