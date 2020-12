(Bild: Christopher Ames / E+ / Getty Images)

Bei diesen Locations könnt ihr wunderbar einen Glühwein trinken und – mit AHA – die Weihnachtszeit genießen.

Was darf in der Weihnachtszeit nicht fehlen? Für uns sind das der süße Geschmack frischer Mutzen, knusprige gebrannte Mandeln und natürlich der Duft von warmem Glühwein. Leider dürfen die Weihnachtsmärkte aus bekannten Gründen in diesem Jahr nicht stattfinden. „Tschüss, Weihnachtsstimmung“ könnte bei manchen der erste Gedanke gewesen sein. Aber auf unsere Gastronom*innen ist Verlass, denn sie lassen sich alternative Wege für unseren Glühweingenuss einfallen – zum Mitnehmen und mit Abstand natürlich. Und mal ehrlich, was gibt es Schöneres, als mit einer Tasse Glühwein in der Hand unsere Lokalhelden zu unterstützen?!

Diese „Glühweinstände“ rund um die Kieler Förde können wir euch wärmstens ans Herz legen:

Strandbistro Bruno in Strande

Auf der Terrasse des Bistros Bruno steht bis zum 4. Januar 2021 eine Glühweinbude. Spaziergänger*innen können sich abends bei leckerem Punsch und kleinen Snacks wie frische Waffeln, Garnelen, Suppe, Currywurst oder Pommes auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen.

Wann: freitags von 16–18 Uhr und Sa.+So 12–18 Uhr

Wo: Strandstraße 28, Strande

www.brunostrande.de

Moby an der Kiellinie

In dem beliebten blauen Container bekommt ihr in der Vorweihnachtszeit nicht nur leckere Fischbrötchen, sondern auch warmen Glühwein. Zur Auswahl stehen Bratapfel-Zimt- und Schlehen-Punsch, den ihr auch abgefüllt in 1-Liter-Flaschen mit nach Hause nehmen könnt.

Wann: Mo–So 10–18 Uhr (aktuelle Änderungen der Öffnungszeiten findet ihr bei Instagram @mobykiel)

Wo: Kiellinie 61a, Kiel

www.mobykiel.de

Kombüse auf der Blücherbrücke

Ein Spaziergang am Wasser macht hungrig und durstig. Bei der Kombüse könnt ihr beides stillen mit einem Glühwein oder anderen leckeren Heißgetränken und einem saftigen Burger.

Wann: Fr–So ab 11 Uhr (je nach Wetter)

Wo: Blücherbrücke, Kiel

www.instagram.com/karolinendaily

TragBar in der Holtenauer

Bekleidung, Geschenkideen, Kaffee und jetzt für die Weihnachtsstimmung auch Glühwein mit Bio-Rotwein zum Mitnehmen hat die TragBar im Angebot. Da könnt ihr euch nach dem Geschenkekauf direkt belohnen und aufwärmen.

Wann: Di–Fr 10–18 Uhr, Sa 10–16 Uhr

Wo: Holtenauer Straße 174, Kiel

www.tragbar-kiel.de

das retro. in der Holtenauer

Ganz neu in der Kieler Gastroszene ist das retro. Hier bekommt ihr selbst gebrauten Glühwein mit und ohne Schuss und dazu leckere Würstchen vom Grill.

Wann: freitags 16–20 Uhr, samstags 9–20 Uhr, sonntags 9–17 Uhr

Wo: Holtenauer Straße 162–170, Kiel (beim metro-Kino)

www.instagram.com/das_retro.kiel

Strandhotel Seeblick in Heikendorf

Mit Blick auf die See könnt ihr auf dem Ostufer leckeren Punsch to go genießen und aus der Außer-Haus-Karte leckere Gerichte auswählen. So lässt sich die Weihnachtszeit auch mit Abstand genießen.

Wann: täglich von 17 bis 20 Uhr

Wo: Uferweg 2, Heikendorf

www.strandhotel-seeblick.de

Ocean Eleven in Laboe

Im hohen Norden der Kieler Förde bietet die Strandbude vom Ocean Eleven leckeren Glühwein und dazu frische Brüsseler Waffeln, Currywurst oder Fish & Chips und für die Feinschmecker Gambas & Champagner.

Wann: Fr–So 12–17.30 Uhr

Wo: Hafenplatz 11, Laboe

www.ocean-eleven.de

Bitte beachtet!

Wir möchten euch in diesem Artikel Gastronom*innen, die unsere Unterstützung brauchen, und Orte, bei denen ihr die Weihnachtszeit genießen könnt, vorstellen. Bitte bestellt euren Glühwein mit Bedacht. Haltet bei allen Locations genügend Abstand und schlürft euren Glühwein nicht direkt vor der Tür. Alle Angebote sind zum Mitnehmen und nicht, um sie vor Ort zu verzehren!