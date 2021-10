Bei der Hochzeitsmesse Herz an Herz könnt ihr euch von den neuesten Trends rund um das Thema Heiraten überzeugen. (Bild: Hochzeitsmesse Herz an Herz)

Neueste Trends, Ausgefallenes, jede Menge Anregungen und inspirierende Modenschauen bietet die Hochzeitsmesse „Herz an Herz" am 13. und 14. November in den Holstenhallen Neumünster.

Sie ist eine der größten, schönsten und aufregendsten Messen ihrer Art im Norden. Die beliebte Hochzeits- & Festmesse „Herz an Herz verwandelt zum sechsten Mal neben dem Stammsitz in Lübeck erneut die Holstenhallen Neumünster in eine wunderschöne Welt für Verliebte, die hier mit der umfangreichen Planung ihrer Traumhochzeit beginnen können. Nach langer Zeit des „Lockdown“ freuen sich die Hochzeitspaare und die Aussteller gemeinsam auf einen gelungenen Neustart!

Gut 50 Aussteller aus vielen hochzeitsnahen Branchen präsentieren auf auf knapp 2.000 Quadratmetern alles rund um das Thema Hochzeit und viele Trends und Ideen, die generell mit dem Thema Festorganisation zu tun haben.

Ihr dürft euch auf eine für Neumünster einzigartige Angebotsvielfalt über Braut-, Herren- und Abendmode, Accessoires, Schmuck, Hochzeitsreisen, Dekoration, Gastronomie und Hotellerie, Frisurentrends und aktuelles Styling freuen sowie weiße Tauben, Oldtimer, Druckereien, Fotografen, Musiker und DJ‘s, Trauredner, Weddingplaner, Angebote für den Junggesellen-Abschied und vieles mehr.

Publikumsmagnet werden an beiden Messetagen die aufwendigen Modenschauen auf großer Showbühne sein. Zusätzlich gibt es ein spritziges Bühnenprogramm mit viel Unterhaltung!

Der Eintritt zur Messe erfolgt unter der Maßgabe 3G. Zutritt haben also nur vollständig geimpfte, genesene und negativ getestete Personen (maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder 48 Stunden alter PCR-Test). Kinder unter sieben Jahren benötigen keinen Test.