Holtenauer wird zur Fahrradstraße

Zum 1. Juni 2021 wird die Holtenauer Straße zur PKW-freien Zone

Nachdem Oberbürgermeister den Bauausschussbeschluss zur Einrichtung eines Fahrradschutzstreifens in der Holtenauer Straße nicht umsetzen konnte, überrascht dieser nun mit einem Paukenschlag in der Verkehrswende für die Landeshauptstadt.



Für die SSW-Ratsfraktion bedeutete es zuletzt einen Rückschlag, dass die Debatte um die Verkehrswende nicht in der richtigen Qualität geführt wurde. „Das ist mehr als ärgerlich: Der Oberbürgermeister teilte in einem Brief an die baupolitischen Sprecher*innen der Ratsfraktionen mit, dass er den Beschluss des Bauausschusses vom 07.01.2021‚ ‚Markierung eines Fahrradschutzstreifens in der Holtenauer Straße‘ (Drs. 0448/2020), nicht umsetzen kann. Einen Fahrradschutzstreifen in der Holtenauer einzurichten, falle nicht in die Zuständigkeit der Selbstverwaltung“, sagte der SSW-Fraktionsvorsitzende Ratsherr Marcel Schmidt.

„Die Gewerbetreibenden der Holtenauer e.V. wurden kaum in die Planungen und Vorbereitung einbezogen. Gerade für diese noch funktionierende Einkaufsstraße sind Lieferverkehr und Parkmöglichkeiten für Kunden aber immens wichtig! Das hat die Kooperation völlig ausgeblendet“, sagte auch Ratsherr Florian Weigel, stellv. Fraktionsvorsitzender und verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion. In der Holtenauer Straße dürfe es nicht zu Zuständen wie in der Innenstadt kommen.

„Aufgrund der bürokratischen Hinternisse, die zuletzt durch den Fahrradschutzstreifen offen zu Tage gefördert wurden, erkläre ich die Holtenauer Straße als „KFZ-befreite Zone“, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.

Weil der Fahrradstreifen einen zu starken Eingriff in die Verkehrssicherheit und den Lieferverkehr für die anliegenden Geschäfte darstelle, der wegen des Halteverbots auf einem Fahrradschutzstreifen dann nicht mehr stattfinden könnte, erklärte der Kieler Verwaltungschef kurzerhand die gesamte Holtenauer Straße zur so genannten „verkehrsberuhigten Zone, auf der fahrende Zweirad-Vehikel eine Maximalgeschwindigkeit von 25 Km/h nicht überschreiten dürfen“.

Geld- und Haftstrafen bei Zuwiderhandlung

Qua Beschluss zum 1. Juni 2021, wird die Kieler Einkaufsmeile für PKWs gesperrt werden. Lediglich der Lieferverkehr für die anliegenden Einzelhändler wird wie gewohnt die Einfahrt in die Holtenauer Straße gewährt. Verstöße gegen die neue städtische Verordnung würden mit Bußgeldern bis zu einer Höhe von 2500 Euro pro PKW geahndet, welches widerrechtlich die Einkaufsstraße passiert. Im Wiederholungsfall seien darüber hinaus auch Haftstrafen möglich.

Opfer, die erbracht werden müssen

„Für viele unserer Wähler*innen wird das natürlich ein harter Einschnitt, wenn der tägliche Weg zum Kindergarten oder zum latte Macciato nicht mehr mit dem Porsche Cayenne über die Holtenauer bewerkstelligt werden kann, aber wir sind auch zu persönlichen Opfern bereit" so Arne Langness aus der Grünen-Ratsfraktion.

Neben dem Kieler Ordnungsamt, welches für die PKW-freie Zone überwachen wird, soll ein Kamera-System auf der gesamten Länge der Holtenauer Straße installiert, ähnlich wie es die blauen Mautsäulen auf den Bundesstraße schon seit Jahren erfolgreich tun. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, meint auch OB Kämpfer: „Zum einen werde die Luftqualität mitten in der Stadt vom Dreiecksplatz bis Wik durch ausbleibende Autos gesteigert, andererseits spülen Bußgelder bei Zuwiderhandlung zusätzliches Geld in die Kasse der Landeshauptstadt.“