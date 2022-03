Gemeinsam gegen Rassismus!

0

Zwischen dem 14. und dem 27. März 2022 finden zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus zahlreiche spannende, wichtige und interessante Veranstaltungen statt. Wir zeigen euch, wann, was & wie.

Weltweit werden bis heute viele Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion rassistisch diskriminiert. Der 21. März ist der Internationale Tag gegen Rassismus und soll genau auf diese Umstände aufmerksam machen. Zugleich dient er dem Gedenken der Opfer des am 21. März 1960 verübten Massakers von Sharpeville. Während einer Demonstration gegen die Apartheidgesetze in der südafrikanischen Stadt wurden 69 Menschen getötet, viele weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Wenige Jahre später riefen die Vereinten Nationen den 21. März zum Gedenktag aus. An diesem Tag soll seitdem nicht nur der Opfer von damals gedacht, sondern auch Aktionen gegen rassistische Diskriminierung gefördert und aktiv gegen Rassismus eingetreten werden.

Anlässlich dieses Gedenktages finden mittlerweile weltweit jedes Jahr die Internationalen Wochen gegen Rassismus (IWgR) statt. Das Veranstaltungsprogramm in Schleswig-Holstein wird vom Landesdemokratiezentrum (LDZ) organisiert und koordiniert. Vom 14. bis 27. März werden mehr als 40 Veranstaltungen angeboten, die von zivilgesellschaftlichen Vereinen, Kommunen, Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie dem schleswig-holsteinischen Zuwanderungsbeauftragten und der Landespolizei angeboten werden.

Die IWgR werden dieses Jahr am 14. März mit Kübra Gümüsay eröffnet, die aus ihrem Buch „Sprache und Sein“ liest. Der Ministerpräsident wird dafür ein Grußwort halten. Das Thema ist: „Wie Sprache unsere Wahrnehmung beeinflusst und wie wir darüber häufig unbewusst Kategorisierungen vornehmen und Vorurteile transportieren“. Zum Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März wird es einen Thementag zum Landesaktionsplan gegen Rassismus geben. Mit dem Aktionsplan setzt die Landesregierung ein deutliches Zeichen gegen jede Form der rassistischen Diskriminierung und für Vielfalt, Toleranz und Respekt.

Viele der Veranstaltungen finden online statt, ihr könnt euch dazu ganz einfach einwählen. Unter www.ldz-sh.de findet ihr alles Weitere und Wissenswerte. Hier gelangt ihr außerdem direkt zum Programmheft.

Auszüge aus dem Programmheft

14. März 2022

„Ihr fragt, wir antworten“ – Die Landespolizei Schleswig-Holstein beantwortet eure Fragen zu Werten, Respekt, Antirassismus und Vielfalt

14. und 15. März 2022

Poetry Slam Workshop Ein kreatives Statement gegen Rassismus

18. März 2022

Filmbeitrag Alltagsrassismus hat keinen Platz in Lübeck!

18. März 2022

Workshop Game Jam: Spiele(n) gegen Rassismus

24. März 2022

Workshop Sinti und Roma – eine unbekannte Minderheit?

27. März 2022

Aktionstag #BewegtGegenRassismus

31. März 2022

Livestream der Preisverleihung Clips gegen Rechts Preisverleihung

Hier geht‘s zum vollständigen Programmheft.