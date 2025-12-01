In seinem Boutique‑Salon im Maritim Hotel in Kiel‑Düsternbrook zaubert Björn Donner als einer der Welt-Elite der Friseur*innen seinen Kund*innen die schönsten Schnitte. Zeit für eine Veränderung?
GEWINNE 1 X 1 GUTSCHEIN FÜR FRISEURDIENSTLEISTUNGEN VON
BD BJÖRN DONNER IM WERT VON 250 EURO!
Professionelles Styling
Produkt: Gutschein
Standorte: Boutique‑Salon im Maritim Hotel in Kiel‑Düsternbrook, Bismarckallee 2, 24105 Kiel
Kontakt: 0431 26 09 79 77
Teilnahmebedingungen: Teilnahme bis 02.12.2025, 09:00 Uhr
Kontaktdaten eingeben und Gewinnspielchance sichern.