Kleine Beauty-Auszeit gefällig?
Die „Ocean Wellness“ KombiBox von Oceanwell bringt die beruhigende Frische des Meeres direkt in dein Zuhause. Mit dieser Produktauswahl kannst du aus verschiedenen entspannenden Pflegeoptionen wählen – entweder durch die Anwendung der Produkte einzeln oder in Kombination.
Wir verlosen 1 X 1 OCEAN WELLNESS KOMBIBOX IM WERT VON 103,90 EURO, bereitgestellt von oceanBASIS.
Entspann dich!
Produkt: Beauty Auszeit mit Ocean Basis
Standorte: Tiessenkai 12, 24159 Kiel
Kontakt: 0431 97994710
Teilnahmebedingungen: Teilnahme bis 11.12.2025, 09:00 Uhr
Kontaktdaten eingeben und Gewinnspielchance sichern.