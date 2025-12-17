Bei Sandra Kirsch in der Holtenauer Straße 107 erwartet Kund*innen ein Optik-Erlebnis der besonderen Art: Sie setzt auf besondere Fassungsmarken, die den individuellen Stil perfekt unterstreichen. Ob schlicht, extravagant oder zeitlos – hier gibt’s Brillen, die genauso einzigartig sind wie die Menschen, die sie tragen.