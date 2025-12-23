Hinter diesem Türchen verbirgt sich ein ganz besonderer Leckerbissen:
1 X 1 MENÜ FÜR 2 PERSONEN IM RIVERSIDE RESTAURANT IN RENDSBURG IM WERT VON 100 EURO! Freut euch auf kulinarische Highlights in stilvoller Atmosphäre – mit raffiniert zubereiteten Gerichten, regionalen Zutaten und einem Hauch von Winterromantik.
Essen macht Freude
Produkt: Menue für 2 Personen im Riverside Rendsburg
Standorte: Am Eiland 11, 24768 Rendsburg
Kontakt: 04331 149988
Teilnahmebedingungen: Teilnahme bis 24.12.2025, 09:00 Uhr
Kontaktdaten eingeben und Gewinnspielchance sichern.