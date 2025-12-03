Über zwölf Monate hinweg ist der Kieler Fotograf Tom Körber auf der Suche nach interessanten Perspektiven in der Umgebung. Auch für 2026 entstanden dafür zwei wunderschöne Werke:
GEWINNE EINEN VON FÜNF KALENDERN MIT KIEL-MOTIVEN ODER EINEN VON FÜNF KALENDERN MIT BILDERN AUS DEM ECKERNFÖRDER RAUM!
Verschaff die eine Übersicht – mit Aussicht!
Produkt: Kalender
Standorte: Esmarchstraße 61, 24105 Kiel
Kontakt: 0431 8886779
Teilnahmebedingungen: Teilnahme bis 04.12.2025, 09:00 Uhr
Kontaktdaten eingeben und Gewinnspielchance sichern.