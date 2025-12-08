Fit ins neue Jahr – bei Mrs.Sporty findest du ein Konzept, das auf regelmäßigen kurzen Einheiten und persönlicher Beratung beruht. Eine Abwechslung von Kraft- und Ausdauertraining bringt Frauen jeden Alters an ihr Ziel. Hinter Türchen 9 verlosen wir...
1 X 2 MONATE GRATIS-TRAINING IM WERT VON 130 EURO in einem Club deiner Wahl in Kiel oder Kronshagen.
Beweg dich!
Produkt: Gratis-Trainings
Standorte: 1x Kronshagen, 2x in Kiel!
Kontakt: 0431 5349415
Teilnahmebedingungen: Teilnahme bis 09.12.2025, 09:00 Uhr
Kontaktdaten eingeben und Gewinnspielchance sichern.