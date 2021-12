(Bild: Pressefoto)

(Bild: Timo Wilke)

(Bild: Pressefoto)

(Bild: Pressefoto)

(Bild: Pressefoto)

(Bild: Pressefoto)

Die Vorweihnachtszeit bietet nicht nur ein abwechslungsreiches Programm auf dem Weihnachtsmarkt. Konzerte, Lesungen und Theater warten in den kommenden Tagen auf euch!

(Bild: Timo Wilke)

FRÖHLICH BUNTE WEIHNACHT

Noch bis zum 22. Dezember seht ihr eine fröhlich-bunte Version vom tapferen Schneiderlein. In hochdeutscher Sprache entführt das Weihnachtsmärchen auch in diesem Jahr wieder in die Welt der Gebrüder Grimm. „Patsch! Sieben auf einen Streich!“ So startet das große Abenteuer des Schneiderleins Paul, dem eine Prinzessin, zwei Riesen und sogar ein Einhorn begegnen. Und es beweist mit Mut und List, dass es wahrhaft doch ein „Tapferes Schneiderlein“ ist. Mit den „Weihnachtslesungen“ sorgt die Niederdeutsche Bühne mit besinnlich, fröhlichen, lustigen aber auch nachdenklichen niederdeutschen Texten mit musikalischer Begleitung für unterhaltsame Nachmittage. Am Silvesterabend kommt „De dresserte Mann“ wieder auf die Bühne. Helene und Bastian haben das, was alle suchen: die perfekte Beziehung. Und weil die Dinge nun mal nie bleiben, wie sie sind, werden die beiden auf eine harte Probe gestellt. Innerhalb kurzer Zeit nehmen das Leben und die Beziehung der beiden rasante Fahrt auf und geraten ins Straucheln. Tickets und Spielplan unter www.nbkiel.de.

im Dezember · Niederdeutsche Bühne Kiel

Zara Zerbes Lesung in der Hansa48

Anfang Dezember erscheint im Kieler stirnholz Verlag Zara Zerbes „Das Orakel von Bad Meisenfeld”, eine magisch-realistisch angehauchte Novelle über eine mittelmäßige Wahrsagerin, dien in ihrem alten Heimatkaff auf zwei alte Freundinnen trifft. Zara Zerbes liest am 11. Dezember um 15 Uhr in der Hansa48. Im Anschluss an ihre Lesung gibt es ein Gespräch mit Lektorin und Julia Ingold, bei dem auch das Plenum Fragen stellen kann. Musikalischen Support liefert Jörn Borowski. Um Anmeldung per Mail unter info@stirnholz-verlag.de wird gebeten.

11. Dezember • Hansa48

(Bild: Pressefoto)

„Tetke" ist eine Band aus Kiel: Drei Studen- ten, die sich mit ihrer Musik zwischen den Genres bewegen: Sie mischen Funk mit tanzbarem Indie und ruhigeren Folk-Ele- menten und stehen für unkonventionelle Songstrukturen, groovige Basslines und abwechslungsreiche Rhythmen, Lyrics und starke Melodien, die im Kopf bleiben. Seit zwei Jahren mischen sie im Kultur- kosmos der Landeshauptstadt mit und sind ein eingespieltes Trio. Sie schreiben alle Songs selbst und haben ebenso einen eigenen Stil entwickelt. Die Jungs sind unkompliziert und haben einfach Bock Musik zu machen.

12. Dezember • Prinz Willy

(Bild: Pressefoto)

NEUES AUS DEM BRAUHAUS

Als Mitglieder unterschiedlicher Forma- tionen teilen sich ein Blues-Fan und zwei Metal-Heads in der ostschwedischen Kleinstadt Varberg in den 90ern nur einen Proberaum. Erst 2001 entschlie- ßen sich Roger Öjersson (Gesang, Bass), Thomas „Juneor“ Andersson (Gitarre, Gesang) und Tobias Strandvik (Schlagzeug) nach gemeinsamen Jamsessions ihre Talente zu bündeln und zu dritt eine musikalische Vision zu entwickeln. Die Band Kamchatka war geboren. Grund- zutaten für das exzellente Destillat waren damals wie heute: Stoner-, Hard-, 70’s-, Retro- und Psychedelic-Rock mit einem kräftigen Schuss Blues.

12. Dezember • Räucherei

(Bild: Pressefoto)

DUNKLE VERGANGENHEIT

„Natürlich will niemand sechszig werden.” So beginnt in Norbert Gstreins neuem, auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2021 platzierten Roman „Der zweite Jakob” das Lebensgeständnis des Helden, über den eine Biografie erscheinen soll. Der Schauspieler Jakob wird von seiner Tochter mit der Frage konfrontiert: „Was ist das Schlimmste, das du je getan hast?” Und Jakob erinnert sich an einen Filmdreh an der mexikanisch-amerikanischen Grenze.

13. Dezember • Literaturhaus SH

(Bild: Pressefoto)

Unter dem Namen „Folk auf ’m Frachter“ veranstaltet der Museumshafen Kiel e. V. in Zusammenarbeit mit dem „Lore & Lay“ Theater an der Hörn am 12. Dezember einen Konzertabend. Um 18 Uhr ist Einlass für die Veranstaltung, die dann ab 19 Uhr mit maritimer Musik starten soll. Als Künstler*innen konnten die Lore & Lays und der Museumshafen den Gitarristen und Sänger Tom Brakl und die Sea Music Band „Blind Man’s Buff“ einladen.

Tom Brakl, geboren im englischen Derby und mit langjahriger Konzertroutine in Dänemark und Skandinavien, hat vor sechs Jahren seinen Gitarrenkoffer in Kiel abgestellt und sich auch hier einen Namen mit einfühlsamen und interes- santen Versionen toller Songs gemacht. Am 12. Dezember werden wir von ihm vor allem maritime Lieder hören.

Das passt auch zu den vier Musiker*innen von „Blind Man’s Buff“, die nun schon seit beinahe 25 Jahren durch die europäischen Hafenstädte ziehen, um ort ihre ganz eigenen Versionen von Shantys und Seasongs zu präsentieren. Mit Kontrabass, Tenorgitarre, Saxofon, Akkordeon, Flöten, Geige, Mandoline etc. wird für reichlich Abwechslung gesorgt, was auch durch eine Reihe eigener Kom- positionen gelingt. Tickets gibt es für 15 Euro nur an der Abendkasse. www.loreundlay-theater-schiff.de

12. Dezember • Lore & Lay Theaterschiff