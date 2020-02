(Bild: Laurent Larroque)

Die beiden Lübecker machen Stimmung für eine fünfköpfige Band: Rhythm and Blues-Duo Lutopia

Noch nichts vor am Wochenende? Dann ab zum Konzert!

Mondial Stéréo

Les Hurlements d’Léo aus Bordeaux sind mit ihrem neuen Album „Mondial Stéréo“ zurück – politisch, realistisch, poetisch, manchmal ernst, aber immer hoffnungsvoll widmen sie sich mit 13 neuen Liedern dem Thema Exil. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, 18 Alben und 2000 Livekonzerten in 30 Ländern ist die Band in ständiger Bewegung. Nicht nur geographisch, auch musikalisch erfindet sie sich immer wieder neu. Ihr Chanson Punk Caravaning trifft auf Rock, Calypso, Gypsy, Flamenco, Soul und äthiopische Inspirationen und ist ein leidenschaftlicher Appell an Solidarität und Zivilcourage!

Les Hurlements d’Léo

8. Februar · Die Pumpe

Shake off your blues

Wie man zu zweit und einer Horde von Instrumenten den Sound einer ganzen Band kreiert veranschaulicht das Duo Lutopia in eindrucksvoller Weise: Onemanband Tonebone und Antonia am Kontrabass. Triefnass, leidenschaftlich und dreckig spielt das Lutopia Orchestra einen Stilmix aus heavyfunky Blues, Rock und Polka. Geradeheraus und wirkungsvoll. Zu zweit massiv besetzt mit Tasten, Balg, Blech, Drums, etlichen Saiten und speziellen Gitarren sind sie ein illustres Augenmusik Phänomen. Seitdem die beiden vor ziemlich genau fünf Jahren im Kieler Club DIE VILLA rockten ist eine Menge passiert. Konzerte in ganz Deutschland und Festivalauftritt inklusive. Sogar drei aufeinanderfolgende Gigs in Amsterdam spielten die Musiker bereits im Jahr 2016. Nun wollen die sie die Kieler Hansa48 erneut zum Tanzen bringen bevor es Ende des Monats ins Treibsand als Support für eines der musikalischen Vorbilder Hodja nach Lübeck geht. Druckvoll, rhythmisch und mit dem nötigen Gefühl für die Musik.

Lutopia Orchestra

8. Februar · Hansa48