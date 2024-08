(Bild: Jan Michael Böckmann)

Mit dynamischen Gitarrenklängen und experimentellen Perkussionsklängen lässt sie die Genregrenzen hinter sich (Bild: Tino Wichmann)

Mit der Genre-Kreation "Heavy-Unplugged" von Mit Ohne Strom bekommen die Covers von Metal- und Rock-Klassikern einen ganz neuen Sound (Bild: Mit Ohne Strom)

Noch bis zum 25. August findet im Herzen der Kieler Innenstadt der 16. Bootshafensommer statt. An sechs Wochenenden kannst du dich immer freitags und samstags zwischen 15 und 22 Uhr auf vielfältige Live-Musik sowie verschiedene Thementage freuen. Was am kommenden Wochenende am Bootshafen los ist, verraten wir dir hier!

Künstler*innen aus den verschiedensten Genres von Punk über Klassik bis Reggae liefern vor maritimer Kulisse für jeden Geschmack den Soundtrack zum Sommer. Die Veranstalter*innen von Kiel-Marketing legen viel Wert auf ein breit gefächertes Musikangebot – und ermöglichen sowohl Kieler Newcomer*innen als auch überregional bekannten Acts eine Bühne in einzigartiger Lage. Die Gastropartner*innen verwöhnen die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten und sommerlichen Kaltgetränken.

Freitag, 9. August

Das Wochenende startet direkt mit Acoustic-Klängen von rockigen Klassikern über Unplugged-Metalsongs und wilden, tanzbaren Beats am Freitagabend. Freue dich auf Musik von Katerfrühstück, Lassmasomachen, Acoustic Guerillas, Mit ohne Strom sowie Denmantau!

15.00 - 15.45 Katerfrühstück (Acoustic Rock)

16.15 - 17.00 Lassmasomachen (Acoustic Rock)

17.30 - 18.30 Acoustic Guerillas (Acoustic Rock Cover)

19.00 - 20.15 Mit ohne Strom (Acoustic Rock)

20.45 - 22.00 Denmantau (Rock Indie)

Samstag, 10. August

Der Samstag steht anschließend ganz im Sinne der Folk- und Indiemusik. Für tradtionelle Pickings auf der Westerngitarre, experimentelle Percussionklänge und waschechte Indie-Ästhetik sorgen Lennon von Seht, They Love Me or Die, Lisa Strat, let's drink lemonade und The Great Gable.

15.00 - 15.45 Lennon von Seht (Singer-/Songwriter)

16.15 - 17.00 They Love Me or Die (Folk)

17.30 - 18.30 Lisa Strat (Singer-/Songwriterin)

19.00 - 20.15 Let's drink lemonade (Indie)

20.45 - 22.00 The Great Gable (Indie)