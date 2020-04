Auf in eine neue Kunstausstellung

Ein virtueller Rundgang lässt Kunstbegeisterte jetzt die neue Ausstellung in der Gallerie Brennwald bewundern (Bild: Ute Brennwald)

Schaut doch mal vorbei, Kunst war noch nie so einfach zu bestaunen! (Bild: Ute Brennwald)

Der virtuelle Rundgang ist einfach und intuitiv gestaltet

Die Coronakrise hat nicht nur die Schließung von Cafés, Schulen und Läden zur Folge: Auch Kulturbetrieben sind nicht mehr offen. Ute Brennwald von der Galerie Brennwald hat sich jedoch etwas einfallen lassen: Ein virtueller Rundgang ermöglich trotz Corona einen Ausstellungsbesuch.

Aktuell: Die Fainómenon Ausstellung

Mit dem Link zum interaktiven Rundgang durch die Kieler Galerie Brennwald (Feldstraße 133) können Kunstinteressierte die Ausstellung „Fainómenon“ nun virtuell genießen. Gezeigt werden dort die Arbeiten der Berliner Malerin Andrea Damp und des Rheinsberger Keramikers Karl Fulle, die sich zu einer phantastischen Welt zusammenfügen.

Der Vorteil? Die virtuelle Galerie ist rund um die Uhr geöffnet, egal wann und wo ihr sie besuchen wollt.

Der Besuch der realen Ausstellungsräume ist bis auf Weiteres gerne nach Voranmeldung möglich. Habt ihr Fragen dazu wendet euch einfach direkt an Ute Brennwald direkt über ihre Homepage, per Telefon (0431/33 45 13) oder via Mail: ub@brennwald-kunst.de.

Viel Spaß beim virtuellen Kunstgenuss!