Am Sonntag 29. Januar lädt „Kreativ Kiel" im Ostseekai dazu ein, sich mit Tipps und Ideen rund ums Basteln und Handarbeiten zu versorgen.

Nähen, Stricken, Schneiden, Häkeln, Malen... Das regionale Event „Kreativ Kiel - Der Markt und ums Handarbeiten und Basteln“ geht am 29. Januar im Cruise Terminal Ostseekai mit mehr Ausstellern als beim letzten Mal in die dritte Runde.

Zu den Angeboten der mehr als 45 Anbieter zählen unter anderem Stoffe, Handarbeitsartikel, Wolle, Schnitte, Knöpfe und Perlen. Vieles, was das Herz von kreativen Handarbeiterinnen und Handarbeitern höher schlagen lässt, wird an diesem Tag mit von der Partie sein. In vielen verschiedenen Workshops, wovon einige auch für Kinder geeignet sind, und Vorführungen gibt es für Besucher die Gelegenheit, kunsthandwerkliche Anregungen zu sammeln und neues auszuprobieren.

Neben den Fachgeschäften und Kreativläden mit entsprechendem Materialangebot werden auch wieder zahlreiche Hobbykünstler und Kunsthandwerker ihre handgefertigten Produkte anbieten.

Geöffnet ist das Event „Kreativ Kiel“ am Sonntag 29. Januar im Cruise Terminal Ostseekai von

10-17 Uhr. Der Eintritt für die Besucher beträgt 4,00 Euro pro Person, für Kinder bis 17 Jahre ist der Eintritt frei.



Weitere Informationen zu diesem DIY-Event findet ihr auf der Website.