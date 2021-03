0

Sobald sich die Schulzeit dem Ende naht, wird Zeit sich mit der beruflichen Zukunft auseinander zu setzen. Mit der neuen Ausgabe von geht los! legen wir euch einige Tipps und Tricks an die Hand, wie der Start ins Berufsleben gelingt.

Nun ist es also bald geschafft, das Ende der Schulzeit naht und damit auch jenes Kapitel, welches dein Leben für lange Zeit mitbestimmt hat. Und jetzt? Wie geht es weiter? Die gute Nachricht lautet: Egal für welchen Weg du dich entscheidest und welche Tipps dieses Magazin zum Start in dein Berufsleben bereithält, gehe deinen individuellen Weg.

Einer der großen Poeten unserer Zeit dichtete bereits 1964: „Kommt, Leute, versammelt euch hier, wo immer ihr herumstreunt. Und gebt zu, dass das Wasser um euch herum gestiegen ist. Und versteht endlich, dass ihr bald bis auf die Knochen durchnässt sein werdet. Wenn euch euer Leben lieb ist, fangt ihr besser das Schwimmen an.“ In diesen ersten Zeilen aus Bob Dylans Song „The Times They Are A-Changin“ geht es um eine Sintflut, welche den Menschen bevorsteht. Es geht darum, sich dieser zu stellen, da sie unausweichlich heran zu nahen scheint. Es bedeutet jedoch auch, dass du dich gegen das ansteigende Wasser wappnen kannst, indem du das Schwimmen lernst. Nachdem du nun die Wissensflut der Schulzeit hinter dich gebracht hast, rollt nun die zweite Welle an. Aber keine Angst, denn schwimmen kannst du vermutlich schon. Damit du nun in internationalen Gewässern schneller vorankommst, solltest du nur noch die Schwimmflügel ablegen.

Wir von „geht los!“ geben dir viele Tipps und Anregungen, wie du den passenden Beruf für dich findest. Von der gelungenen Bewerbung über das Vorstellungsgespräch bis hin zu den ersten Tagen deiner Ausbildung. Außerdem haben wir mit ehemaligen Azubis gesprochen und durften erfahren, wie die ersten Züge ohne Schwimmflügel auf hoher See geglückt sind und wie die Suche nach dem Traumjob verlief.

Wir wünschen dir einen guten Start ins Berufsleben!