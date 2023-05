(Bild: Olaf Struck)

Nach der gefeierten Oper „Carmen“ im vergangenen Jahr, folgt in diesem Jahr „Viel Lärm um nichts“, auf der ganz großen Bühne.

Ein echtes Highlight im Kieler Kulturkalender ist seit vielen Jahren das Sommertheater, respektive die Sommeroper. Dieses Jahr wird es Shakespeares „Viel Lärm um nichts“ geben – natürlich einmal mehr in Musicalform. Selbst eingefleischte und konservative Theaterfreund:innen müssen aber keine Angst vor dieser Umformung haben. Mit unter anderem „Die Räuber“, „Kabale und Liebe“ sowie den ebenfalls von Shakespeare stammenden Stücken „Was ihr wollt“ und, natürlich, „Romeo und Julia“, hat das Theater Kiel bereits mehrfach bewiesen, was es in dieser Hinsicht zu leisten imstande ist.

Grundlage für die Musical-Variante des unterhaltsamen Liebesdramas um Hero und Claudio, Beatrice und Benedikt ist die Neuübersetzung des Originaltexts durch Dramaturgin Kerstin Daiber und Generalintendant Daniel Karasek, der außerdem auch Regie führt.

Die musikalische Leitung obliegt Axel Riemann und Eure Rückwardt. Zudem konnte Sonja Glass von der Band BOY gewonnen werden, um facettenreiche Popsongs für die Kieler Inszenierung zu schreiben.

Aufgeführt wird „Viel Lärm um nichts“ auf einer eigens dafür von Lars Peter konzipierten und auf dem MFG5-Gelände errichteten Bühne in der Zeit vom 30.06. bis zum 16.07. – täglich außer montags.

Außer mit dem Auto ist das Gelände auch gut mit dem ÖPNV zu erreichen. Die Linien 12, 13 und 91 etwa fahren die Haltestelle „Schusterkrug“ an, von wo aus es einen Shuttle-Service zum Gelände gibt, wobei auch der Fußweg nicht allzu weit ist. Alternativ kannst du mit der 32 oder 91 bis „Kastanienalle“ fahren und von dort aus etwa 15 Minuten zum Gelände spazieren.

Tickets gibt es ab 35 Euro und ab sofort auf theater-kiel.de oder telefonisch unter 0431 – 901 901 und natürlich an den Vorverkaufskassen des Theaters.