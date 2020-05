Das Stadtmuseum Warleberger Hof und einige andere Museen dürfen nach und nach wieder ihre Türen für Besucher*innen öffnen (Bild: Ramona Dabringer)

Endlich geht es wieder los! Die aufgrund der Corona-Pandemie geschlossenen Museen in und um Kiel dürfen nun langsam wieder öffnen. Auch das Stadtmuseum Warleberger Hof, die Stadtgalerie Kiel und die Howaldtsche Metallgießerei öffnen nun Schritt für Schritt wieder ihre Türen.

Dabei achten die Museen natürlich darauf, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und auch die Öffnungszeiten wurden angepasst:

Stadtmuseum Warleberger Hof

Geöffnet ab 12. Mai, Di-So von 10-18 Uhr

Adresse: Dänische Straße 19, Kiel

Stadtgalerie Kiel

Geöffnet ab 13. Mai, Mi-Sa von 12-17 Uhr

Adresse: Andreas-Gayk-Straße 31, Kiel

Metallgießerei

Geöffnet ab 16. Mai, 14-18 Uhr

Grenzstraße 1, Kiel

Wichtig

In allen Mussen müssen die Besucherinnen und Besucher Abstand halten (1,50 Meter), außerdem ist das Tragen von Masken Pflicht. Der Zugang ist beschränkt.

Unsere Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Renate Treutel freut sich über die Öffnungen: „Das Stadtmuseum Warleberger Hof und die Stadtgalerie gehören zu den beliebten Ankerpunkten der Kieler Kulturlandschaft. Daher freue ich mich darüber, dass beide ihre Türen in der kommenden Woche wieder öffnen können. Auch die Howaldtsche Metallgießerei in Dietrichsdorf wird zugänglich sein. Einige Einschränkungen müssen unsere Besucherinnen und Besucher leider noch in Kauf nehmen, damit alle gesund bleiben.

Aber der Anfang ist gemacht. Ich hoffe, dass wir in diese Richtung weitergehen und auch das Schifffahrtsmuseum bald wieder öffnen können, damit alle die neue Ausstellung genießen können.“

„Endlich geht es wieder los“, sagte Dr. Doris Tillmann, die Direktorin des Stadtmuseums: „Wir freuen uns sehr, dass wir nach der langen kulturellen Museumspause das Stadtmuseum Warleberger Hof und die Howaldtsche Metallgießerei auf dem Ostufer öffnen können. Damit sind zumindest zwei unserer Häuser für Besucherinnen und Besucher wieder begehbar.“

Die genauen Informationen zu den Hygieneregeln sowie die aktuellen Ausstellungen der jeweiligen Museen findet ihr auf der Seite von Kiel.de.