Erlebe einen faszinierenden Erlebnisraum für Groß und Klein in der Holstenstraße. Hier kannst du jede Menge spannende Infos über unsere Meere und darüber hinaus erfahren.

Hast du dich jemals gefragt, welche Geheimnisse in den tiefen Weiten unserer Ozeane schlummern? Unter der Oberfläche der Meere verbirgt sich eine eigene Welt voller unentdeckter Kreaturen, geheimnisvoller Lebensräume und beeindruckender Phänomene, die uns oft verborgen bleiben – genau diese Wunder kannst du im Erlebnisraum SEALEVEL in der Holstenstraße 2-12 entdecken.

In der Ausstellung wird nicht nur die Schönheit der Ozeane betont, sondern auch aufgezeigt, vor wie vielen Herausforderungen das Meer steht, denn unsere Ozeane spiegeln wider, dass unsere Welt stetig im Wandel ist. Ausstellungsstücke, wissenschaftliche Infos und interaktive Stationen veranschaulichen, wie wichtig der Ozean für unser Leben ist.

(Bild: Kiel-Marketing)

Ein Gemeinschaftsprojekt

Das SEALEVEL ist ein Gemeinschaftsprojekt der Landeshauptstadt Kiel und Kiel-Marketing, das den Erlebnisraum betreibt. Mitten in der belebten Fußgängerzone gelegen, wurde es bewusst als Treffpunkt für Jung und Alt geschaffen. Projektpartner der ersten Stunde sind das GEOMAR Helmholtz-Institut für Ozeanforschung Kiel, die Fachhochschule Kiel und der Forschungsschwerpunkt Kiel Marine Science der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sie bereichern die Ausstellung mit faszinierenden Exponaten und Videomaterial – von Forschungsgeräten und Modellen bis hin zu Gesteinsproben und einzigartigen Tiefseefisch-Präparaten, die die Geheimnisse der Ozeane erlebbar machen. Es fühlt sich an, als würde man selbst einmal ins Meer springen und abtauchen. Frisch inspiriert, können an der Kreativwand eigene Meeresbilder hinterlassen werden. Augen auf, was spannende Zusatzangebote angeht: Geplant sind kreative Workshops, Lesungen und Fachvorträge – spannende Entdeckungen und Mitmach-Möglichkeiten für jedes Alter.

Bis 31. Oktober

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 11 bis 19 Uhr (Eintritt: kostenfrei), Holstenstraße 2-12 (gegenüber vom EKZ Nordlicht)

