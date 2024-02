(Bild: Enes Danis Kan (1))

Mit Masters Of Dirt, den Eierlikör SIx und Ingo Appelt im Metro Kino kommen am bevorstehenden Wochenende einige spannende Events auf Kiel zu. Hier findest du die Tipps aus der Redaktion.

15. Kieler Opernball lockt mit „Magischen Momenten”

10. Februar • Opernhaus, Kiel

Am Samstag, 10. Februar laden das Theater Kiel und die Gesellschaft der Freunde des Theaters in Kiel e. V. zum 15. Kieler Opernball ins Opernhaus ein. Zwei Galavorstellungen um 18.30 Uhr und 20 Uhr mit magischen Momenten aus 400 Jahren Opern- und Operettengeschichte, Tanz auf der Bühne und unterhaltsamem Programm mit den Ensembles aller Sparten im gesamten Opernhaus sowie Musik der Bands Tiffany, Westwind, Tangoneon, Swinging Feetwarmers Jazzband und DJ Sunny versprechen dem Publikum als magische Momente in Erinnerung zu bleiben. Der allgemeine Vorverkauf für den Opernball beginnt am 5. Dezember an den Theaterkassen, telefonisch unter Tel. 0431 901 901 sowie online unter www.theater-kiel.de.

Masters of Dirt

10. Februar • Wunderino Arena, Kiel

Das verrückteste Showspektakel der Welt kommt mit noch nie dagewesenen Highlights endlich nach Deutschland. Ein Kader der weltweit besten Freestyle-Athleten präsentiert unglaubliche Stunts, bei denen nicht nur einmal die Grenzen des Möglichen überschritten werden. Masters of Dirt ist nicht nur eine Show für Motorsport-Wahnsinnige, Adrenalin-Junkies und Freestyle-Freaks – sondern auch für alle kleinen und großen Fans von rasantem High-Class Family-Entertainment. Mit erstaunlichen Tricks, fetten Beats und einer beispiellosen Feuershow der Pyrotechnikweltmeister Jost.

LES EIERLIKÖR SIX

10. Februar • Hansa48

Es wird gemunkelt, die Grand Seniörs des Beatschlagers Horst Pillau Jr. & Ron Bongiourno haben eine neue Kapelle am Start. STIMMT !!! LES EIERLIKÖR SIX !!! Ron, natürlich am Gesang , Horst an der Schiessbude....dazu gesellen sich Suki Bazooka (Voc/Rassel), Lucky Felden (Gitarre), Bassam Sexauer III an der Bassgitarre und der traurige Allrounder Oli (Orgel,Harp, Vocals usw...) Das Motto, wie vor 22 Jahren:

ACTION; HITZ & SCHICKE MODE.... Songperlen in deutscher und fränzösischer Sprache.... da kommt Las Vegas

Feeling auf, ein kurzer Abstecher nach Paris? Kein Problem...ein charmantes Showprogramm, kompatibel für alle

Altersklassen...get out of your throughfarted couch, get into the club 48.... and don`t forget

your lebenzabschnittzpartner....!!!!

Ingo Appelt

12. Februar • Metro Kino, Kiel

Tabufreundlich, heftig und deftig! Wer Ingo Appelt will, bekommt auch Ingo Appelt. Klartext eben und nichts für Zartbesaitete. „Wo sind sie hin, die guten Jahre? Nichts ist, wie es war! Alles geht den Bach runter!” Der letzte, ja, der Beste seiner Art, mit seinem besten Programm aller Zeiten. Vollgedopt mit Ingosteron und einem „Hurra, uns geht’s schlecht!“ auf den Lippen, zieht der Ritter des schonungslosen Humors los, dem allgemeinen Verdruss den Kopf abzuschlagen. Einer muss es ja machen, hilft ja nix – Appelt schon!