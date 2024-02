(Bild: Guido Schroeder (1))

Von der ganz großen Show mit Mario Barth in der Wunderino Arena bis zum kleinen und beschaulichen Konzert von Luebberty im Prinz Willy. Das kommende Wochenende hält jede Menge Abwechlung im Kieler Kulturzirkus bereit! Außerdem haben wir einen Veranstaltungstipp für Familien dabei!

Mr. Boombasti

15. Februar • Max, Kiel

Dicker Junge mit Pagenschnitt. Sprachfehler. Die ewige Teilnehmerurkunde. Lehrerkind und Mobbingopfer. Keine guten Startbedingungen und trotzdem hat selten jemand aus so wenig so viel gemacht: Bestsellerautor. Ausverkaufte Tournee. Eigene TV-Show. Weil Humor stärker ist als Muskeln. Basti ist in seiner Welt ein Superheld. Denn wie schafft man es sonst fast in das Finale der populärsten Tanzshow des Planeten, obwohl man tanzt wie ein Sack voll Nüsse? Zwei erfolgreiche Podcasts zu haben, obwohl man schlimmer lispelt als der Colgate-Biber? Ganz einfach. Indem man seine Schwächen zu seinen Stärken macht.

Mario Barth

16. Februar • Wunderino Arena, Kiel

Für seine neue Tournee überlegte Mario Barth, ob er sich nach mehr als 20 Jahren dem Thema Hund/Katze widmen und am Ende seiner Shows Harfe spielen sollte. Doch dann das: Plötzlich wird er ungewollt „Vater“, steht in einem Kreißsaal mit einer Frau, die er kaum kennt, und bringt ihr „gemeinsames“ Kind zur Welt. Was er da erlebt und wie er aus der Nummer rauskommt – das muss auf die Bühne! Und somit bleibt Mario Barth dem Thema Mann/Frau treu. Mittlerweile hat er so viele Geschichten gesammelt, dass er es kaum erwarten kann, mit seinem neuen Programm auf Tour zu gehen.

Ulan + Bator

16. Februar • Lutterbeker, Lutterbek

Ulan und Bator, 2001 gegründet, verbinden bei Ihren Auftritten Elemente aus Theater und Musik, Comedy, Tanz, Improvisation und Wortwitz. Ihre Markenzeichen sind 2 Pudelmützen, die Ihre Träger auf der Bühne in das Reich der Fantasie und wilden Assoziationen eintreten lassen. In Ihrem neuen Programm ZUKUNSTperlen aus eben diesen bunten Strickmützen wieder irrwitzige Ideen. Sei es Pina Bauschs – tanzende Fabrikarbeiter, ein mutierter Käse, der Bleiberecht verlangt, oder der zur psychedelischen Achterbahnfahrt geratene Arbeitstag im Großraumbüro. Das vielfach preisgekrönte Duo benötigt auch dieses Mal nicht viel mehr als eine leere Bühne, Ihre Musikalität, Ihr Theaterhandwerk und Ihre Spielfreude, um prächtig absurd zu unterhalten – zu wahr, um verrückt zu sein.

Kneipenkonzert: FÆDERS (Folk/Americana/Bluegrass/Grunge)

16. Februar • Hansa48

FÆDERS, das ist Folk aus Lüneburg, mit Wurzeln in Utah, Portugal, Hamburg und Kiel. Die vierköpfige Band kreiert

mit Gitarre, Banjo, Geige, Mandoline, Cello und Mundharmonika einen melancholischen bis tanzbaren Sound, in

dem sich Elemente aus verschiedenen Genres, von Americana, über Bluegrass, Grunge bis hin zu Irish Folk

wiederfinden. Anstelle von tausendfach gespielten Folk-Klassikern wechseln sich Cover zeitgenössischer

Künstler_innen wie Old Crow Medicine Show, Chuck Ragan oder The Dead South mit eigenen Kompositionen ab.

Die Lieder erzählen von persönlichen Erlebnisse und Geschichten vom Rande der Gesellschaft, den Ausgestoßenen,

Gescheiterten, Andersdenkenden, von Verlusten und Neuanfängen. Kommt vorbei auf einen Abend mit

handgemachtem Folk, träumt und tanzt mit!

Jazztrio Luebberty

17. Februar • Prinz Willy

Luebberty. Freiheit für die Ohren. Das Trio um den Hamburger Gitarristen Arne Lübbert bringt frischen Wind auf die Ohren. Unerhört freudig und fantasievoll kommen die drei daher. Ausgefeilter Sound, bedingungsloses Zusammenspiel und dazu Eigenkompositionen, die von sphärischen Klängen, über straighten Swing hin zu tighten Grooves einiges im Gepäck haben. Überraschungen und Kurzweil sind hier inklusive.

Kinolino – Kulturelles KinderKino Kiel

18. Februar • Kulturforum

Es ist ein herrlicher Sommertag und der kleine Hase Karlchen feiert seinen fünften Geburtstag! Eigentlich - denn Karlchens kleine Schwester Klara wird krank und seine Eltern müssen mit ihr zum Arzt fahren. Das Geburtstagspicknick am See muss verschoben werden. Karlchen ist enttäuscht und entschließt sich kurzerhand, zu seiner Oma auszuwandern. Damit beginnt für ihn ein langer Tag voller Abenteuer. Dank Karlchens Mut und Findigkeit gibt es am Ende doch noch die große Feier in Omas Garten mit großartigen Geschenken und Möhrentorte mit Zuckerguss!