Bis zum 27. September trifft sich die Elite der Kieler Poetry-Slam-Szene jeweils zwei Mal im Monat im Welcome Center Kiel. Für einen schmalen Taler seid ihr dabei und unterstützt die lokale Dichter:innen-Szene.

In Sachen Wort-Akrobatik macht Ihnen so schnell keiner etwas vor. Da fliegen euch die Satzbausteine schneller um die Ohren als dem SG-Torwart die Bälle des THW Kiel. Jeweils dienstags gestalten die Kieler Poet:innen an sechs Terminen unterhaltsame Abende. Thematisch haben sie ihre Texte zu den Themen „Norden/Meer/Möwen/Strand/Schleswig-Holstein" vorbereitet, sowie weitere unterhaltsame Texte von Lyrik bis Prosa von ernst bis komisch. Mit von der Partie sind Björn Högsdal, Mona Harry, Sefan Schwarck, Björn Katzur, Michael Kühn und Selina Seeman. Für den Eintritt von 10 Euro pro Person seid ihr dabei!