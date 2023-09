Im September steht Kiel im Zeichen des Kohls. (Bild: Canva)

0

Das Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein e. V. (BEI) und Brot für die Welt im Diakonischen Werk Schleswig-Holstein zeigen „Ernährung mal anders: Konserve, Kuh & Kohl“. Infos unter www.bei-sh.org/veranstaltungen.

Vielfalt säen, Veränderung ernten

Der Film „Ernte teilen“ zeigt die Vielfalt der Landwirtschaft in Deutschland am Beispiel der solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi). Die Landwirtschaft befindet sich in einem Transformationsprozess, der aktiv mitgestaltet werden muss. Dabei gilt es, ökonomische, ökologische, agrarstrukturelle und soziale Aspekte gleichermaßen zu berücksichtigen. Anschließend geben der Bauernverband SH und die SoLaWi Schinkeler Höfe eine Einschätzung zum Stand der Agrarwende. Anmeldung per Mail an lea.kleymann@bei-sh.org.

20. September, 18–20 Uhr • STUDIO Filmtheater am Dreiecksplatz

Wilhelminenstr. 10, Kiel

Kohlzauber im September – Nachhaltigkeit im Kochtopf

Entdecke den Kohl und genieße Nachhaltigkeit! Marcel Lungershausen (Cocina) präsentiert inspirierende Kohlrezepte und zeigt die Vielfalt des schleswig-holsteinischen Kohls. Erfahre, wie du frischen regionalen Kohl auswählst, richtig zubereitest und kreativ in den Alltag integrierst. Tausche dich mit anderen Teilnehmer*innen aus und entdecke neue kulinarische Horizonte. Eine Illustratorin wird die Veranstaltung visuell begleiten. Anmeldung per Mail an lea.kleymann@bei-sh.org vom Bündnis Eine Welt.

27. September, 17.30–19.30 Uhr • Cocina in der alten Mu,

Lorentzendamm 6–8, Kiel