Am 4. April 2025 lenkt der World Corporate Health Day erneut die Aufmerksamkeit auf ein Thema, das in der Arbeitswelt zunehmend an Bedeutung gewinnt: die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden.

Anzeige

Der World Corporate Health Day, der letztes Jahr ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, das Bewusstsein für die Bedeutung der mentalen Gesundheit am Arbeitsplatz zu schärfen. Initiator Carsten Blum erklärt, dass die Komplexität der modernen Arbeitswelt, ständige Veränderungen und psychische Belastungen nicht nur das individuelle Wohlbefinden der Mitarbeitenden beeinträchtigen, sondern auch die Produktivität und das Betriebsklima insgesamt negativ beeinflussen können.

Die Rolle des World Corporate Health Day

In einer Zeit, in der psychische Erkrankungen zunehmen und der Krankenstand Rekordwerte erreicht, ist es entscheidend, das Thema mentale Gesundheit in den Fokus zu rücken. Der World Corporate Health Day soll ein Zeichen setzen und die Wichtigkeit dieses Themas betonen. Der Frühling als gewählter Zeitpunkt symbolisiert einen Neuanfang und die Chance, mit neuer Energie und Lebenskraft in die Jahreszeit zu starten.

Warum allgemeine Gesundheitstage nicht ausreichen

Obwohl es bereits zahlreiche Gesundheitstage gibt, ist ein spezieller Tag für mentale Gesundheit unerlässlich. Carsten Blum betont, dass ein allgemeiner Gesundheitstag die spezifischen Anforderungen der betrieblichen Gesundheitsförderung nicht umfassend adressieren kann. Betriebliche Gesundheit umfasst sowohl das Wohlbefinden der Mitarbeitenden als auch ein offenes und vertrauensvolles Betriebsklima, das zur Stabilität und Produktivität eines Unternehmens beiträgt.

Herausforderungen und Chancen

Arbeit per se macht nicht krank, sondern kann dem Leben Sinn und Erfüllung geben. Es geht darum, eine gesunde Balance zwischen Leistung und Entlastung zu finden und Faktoren zu identifizieren, die die mentale Gesundheit fördern. Der World Corporate Health Day bietet eine Plattform, um Bewusstsein zu schaffen, Lösungen aufzuzeigen und diese umzusetzen. Schon im ersten Jahr seiner Einführung fand der Tag große Akzeptanz, als sich zahlreiche Organisationen beteiligten, um die Bedeutung von Corporate Health zu unterstreichen.

Insgesamt bietet der World Corporate Health Day eine wertvolle Gelegenheit, die mentale Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern und langfristig positive Veränderungen in Unternehmen anzustoßen.