1

Die ESSPraxis in Kiel bietet vielfältige Ernährungsberatung nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen - von individuellen Einzeltherapien bis hin zu stärkenden Gruppenkursen. Gewinne am Tag der offenen Tür spannende Preise.

Anzeige

Willkommen bei der ESSPraxis

Die ESSPraxis in Kiel bietet dir eine frische Brise an maßgeschneiderter Ernährungsberatung. Ob du an Einzeltherapien interessiert bist oder lieber in der Gruppe neue Wege entdecken möchtest – hier wirst du umfassend und individuell betreut. Die ESSPraxis begleitet dich so lange, wie du es möchtest, und bietet auch Unternehmen Unterstützung bei Gesundheitsmaßnahmen an.

Gewinne und Gutes tun

Ein Highlight der ESSPraxis ist am Tag der offenen Tür die spannende Tombola mit fantastischen Preisen. Freu dich auf den Hauptpreis: einen Gesundheitskurs mit 12 Terminen. Weitere Gewinne sind Beratungstermine bei der renommierten Dr. Silja Schäfer, Kurse mit zertifizierten Ernährungsberaterinnen und BIA-Messungen. Auch wer an diesem Tag einen Kurs bucht, erhält ein Buch der Ernährungs-Docs. Jeder Loskauf unterstützt zu 100 % ein Save The Children-Projekt im Jemen.

(Bild: Esspraxis)

Bodymed-Kurs: Schlank ohne Kalorienzählen

Das Bodymed-Ernährungskonzept ist ein ärztlich geleiteter Kurs über 12 Wochen in Gruppen bis max. 12 Teilnehmer:innen. Nach dem Bodymed-Prinzip essen Sie sich schlank, ohne Kalorien zählen zu müssen; individuell unterstützt durch Formula-Produkte (hochwertige molkenproteinbasierte Eiweißgetränke). Wöchentlich widmen wir uns einem Ernährungsthema, erläutern theoretische Hintergründe, geben praktische Umsetzungstipps und erörtern mögliche Fallstricke. Auf individuelle Fragen und Wünsche wird einzeln oder im Team eingegangen - es bleiben keine Fragen offen.

Leberfasten: Fit in zwei Wochen

Leberfasten nach Dr. Worm ist ein bahnbrechendes Konzept zur Stoffwechseloptimierung bei Fettleber, metabolischem Syndrom (Zucker- und Fettstoffwechselstörung, Übergewicht/Adipositas und Hypertonie) und Typ 2 Diabetes mellitus.“ (Dr. med. Hardy Walle.)

Müdigkeit, Druckgefühl im Oberbauch oder ein erhöhter Leberwert im Blut können Zeichen einer Leberstoffwechselstörung sein. Innerhalb von zwei Wochen entlasten Sie Ihre Leber als Stoffwechselorgan Nummer 1, fühlen sich fitter, wacher und optimieren Ihren Zucker- und Fettstoffwechsel.

Scheinfasten: Fasten light

Fasten, ohne aufs Essen zu verzichten? Das ist möglich – Scheinfasten gilt als „Fasten light“. Denn bei der fünftägigen Kur sind kleine Mahlzeiten erlaubt. So läuft Gesundheitsprävention modern. Am ersten Termin erhalten Sie theoretisches Hintergrundwissen und eine strukturierte Fastenanleitung mit Rezepten für die gesamte Scheinfastenzeit sowie eine Einkaufsliste. Beim zweiten Termin tauschen wir uns aus und beseitigen mögliche Probleme. Zum Abschlusstermin sammeln wir unsere positiven Erfahrungen und geben einen Ausblick, wie es weitergehen kann.

Doc-Weight: Dauerhaftes Gewichtsmanagement

DOC WEIGHT® ist ein intensives Therapieprogramm zum aktiven und dauerhaften Gewichtsmanagement. Ein Team aus Ernährungsmedizinerin Dr. Silja Schäfer, ESSPraxis-Ernährungstherapeutinnen, Psychologin und Sportfachkräften der Praxis P&S unterstützt Sie auf Ihrem Weg zu einem leichteren und gesünderen Leben. Das Programm richtet sich an Erwachsene mit einem BMI (body mass index) von mehr als 30 kg/m² und Begleiterkrankungen wie z.B. Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen oder ähnlichen Erkrankungen.

Firmenangebote: Gesundheit am Arbeitsplatz

Ob Impuls- oder Fachvorträge, Seminare, Gesundheits-Check mit Messung der Körperzusammensetzung, Entwicklung eines Gesundheitstages, Kochworkshops, Workshops zu einem optimierten Lebensstil, Bewegungs- und Entspannungsangebote, Impulse oder Seminare zur Stressbewältigung – unser Angebot richtet sich ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Die ESSPraxis in Kiel ist dein Partner für einen gesunden Lebensstil. Lass dich von erfahrenen Expert*innen beraten und entdecke die Vielfalt der Angebote. Auf dich wartet nicht nur eine frische Brise am Meer, sondern auch ein neuer, gesunder Weg in deinem Leben!