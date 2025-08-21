Direktor des Casino Kiel, Tilo Schwonbeck (rechts), begrüßte die neuen Gesichter der "Wölfe" am Roulette-Tisch. (Bild: falkemedia Regional)

Der TSV Altenholz präsentiert sich vor dem Saisonstart selbstbewusst und mit starker Brust: Sponsor Casino Kiel bleibt Hauptpartner – acht Neuzugänge und klare Ambitionen prägen die Stimmung vor dem Start in die Drittliga-Saison.

Vor dem Saisonstart am 23. August luden die Drittligahandballer des TSV Altenholz ins Casino Kiel – und präsentierten sich dort mit breiter Brust. Anlass war nicht nur die sportliche Vorbereitung auf den Start der Spielzeit gegen die HSG Ostsee N/G, sondern auch die Verlängerung der wichtigen Kooperation mit dem langjährigen Hauptsponsor Casino Kiel.

TSVA-Geschäftsführer Sönke Bergemann machte in seiner Begrüßung deutlich, wie elementar die Partnerschaft für den Verein ist: „Nur so ist es uns möglich, in der 3. Liga Nord-Ost auf sportlichem Niveau mitzuhalten“, sagte Bergemann.

Sponsoring mit Strahlkraft

Rainer Schepull, Geschäftsführer der Spielbank SH GmbH, und Tilo Schwonbeck, Direktor des Casino Kiel, machten deutlich, dass das Engagement nicht nur wirtschaftlich motiviert ist, sondern aus Überzeugung stattfindet.

„Der Handballsport ist für uns ein Paradebeispiel: Nahbar, emotional, sportlich ehrlich. Wenn Spieler zum Wurf ansetzen und die Brust spannen, dann sehen alle: Casino Kiel steht drauf. Genau das brauchen wir, um unseren Auftrag als staatlich konzessionierte Spielbank erfüllen zu können: Sichtbarkeit“, so Schepull. Das Engagement in Altenholz habe sich ausgezahlt: „Viele unserer Mitarbeitenden besuchen die Spiele, identifizieren sich mit dem Verein – und das sieht man auch in den Hallen.“

Verjüngt, motiviert und klar fokussiert

Trainer Torge Greve zeigte sich zuversichtlich: „Wir haben die Vorbereitung bewusst anders angelegt als in den Vorjahren. Nach einer intensiven Pause ist die Mannschaft seit dem 7. Juli täglich in der Halle – und wir sind bereit.“

Mit acht Neuzugängen – viele davon aus der U23 und U19 des THW Kiel – spricht Greve von einer gelungenen „Blutauffrischung“: „Unser Ziel ist es, die beste Mannschaft Schleswig-Holsteins in der 3. Liga zu werden. Dafür braucht es junge, hungrige Spieler mit Entwicklungspotenzial – und davon haben wir reichlich.“

Ein Highlight: Mit Rasmus Ankermann steht ein frischgebackener U19-Weltmeister im erweiterten Kader. Kapitän Hannes Glindemann betonte: „Wir haben viele neue Spielertypen, eine intensive Vorbereitung hinter uns und sind topmotiviert. Jetzt zählt’s.“

Mehr Fans für die Wölfe

Trotz sportlicher Ambitionen bleibt ein Thema Dauerbrenner: die Zuschauerzahlen. „Wir wollen uns entwickeln. 400 Zuschauer pro Heimspiel wären ein großer Schritt“, so Sönke Bergemann. Highlights wie das Derby gegen Flensburg oder das Aufeinandertreffen mit Ostsee sollten helfen, die Halle zu füllen.

Die Vereinsverantwortlichen setzen zudem auf Familienfreundlichkeit: Anstoßzeiten um 18 Uhr, Aktionen für Kinder – und eine Präsenz, die auch außerhalb der Halle sichtbar wird. Das Sponsoring des Casino Kiel soll hier auch in Zukunft Impulse setzen: Ob durch Verlosungen, gemeinsame Events oder den „Casino-Cup“.

Ein Derby zum Auftakt

Das erste Saisonspiel am 23. August gegen HSG Ostsee N/G ist direkt ein Kracher. Trainer Greve bringt es auf den Punkt: „Da gibt’s kein Abtasten. Es prickelt von der ersten Sekunde an.“

Die Wölfe aus Altenholz gehen mit einem breiten Kader, neuen Impulsen und einem klaren Ziel in die Saison: erfolgreicher Drittligahandball, getragen von einem Team mit Identität und Unterstützung von der Tribüne.

Ein ambitionierter Plan – mit breiter Brust und einem starken Partner auf selbiger.

