Seit fünf Jahren sammelt Philipp Zahrnt in der Adventszeit Spenden. Dieses Jahr läuft er – zum ersten Mal – für seine eigene Familie.

Eine Tradition, die aus einer Idee wuchs

Was als persönliche Motivation begann, wurde im Norden zu einer stillen, aber kraftvollen Bewegung. Jeden Dezember schnürt Philipp seine Laufschuhe, dreht Kilometer um Kilometer – und Menschen, die helfen wollen, unterstützen ihn mit einem freiwilligen Betrag pro gelaufener Distanz. Eine einfache Idee, die über die Jahre beeindruckende Wirkung entfaltet hat.

In dieser Zeit entstanden zahlreiche berührende Aktionen. Besonders im vergangenen Jahr, als Philipp über 11.000 Euro für die Klinik-Clowns am UKSH und die Bewegungstherapie der Kinderonkologie sammelte. Viele kleine Beiträge, spontane Spenden an der Hafenweihnacht und Unterstützung lokaler Geschäfte machten deutlich, wie stark der Zusammenhalt im Norden sein kann.

Laufen – trotz Höhen und Tiefen

Nicht jedes Jahr war leicht. Manchmal lief es rund, manchmal kämpfte Philipp mit Verletzungen. „Endlich kann ich wieder ohne Schmerzen laufen“, schrieb er erleichtert nach einer schwierigen Phase. Doch unabhängig von den Umständen: Seine Schritte galten immer Menschen, die Unterstützung brauchten.

Dieses Jahr ist alles anders

Die Familie von Philipp hat ein privates Schicksal getroffen. Die Details bleiben bewusst vertraulich, die Belastung jedoch ist real – emotional und finanziell. Deshalb hat Philipp eine mutige Entscheidung getroffen: Am 14. Dezember läuft er erstmals für seine eigene Familie.

Der Ablauf bleibt bewusst schlicht. Keine Veranstaltung, kein offizieller Rahmen. Nur Philipp, der läuft – und Menschen, die seine Kilometer in Unterstützung verwandeln möchten. Begleitet werden kann der Lauf aus der Ferne: über eine kleine WhatsApp-Gruppe oder über Social Media, wo er kurze Updates teilt – wie viele Kilometer geschafft sind, wie es ihm geht und wie die Aktion voranschreitet.

Wer Philipp unterstützen möchte, kann einen beliebigen Betrag pro Kilometer zusagen. Jeder Beitrag zählt – und zeigt, dass Zusammenhalt in unserer Region mehr ist als ein Wort. Philipp ist fünf Jahre lang für andere gelaufen. Dieses Jahr können wir symbolisch ein Stück für ihn mitlaufen – im Herzen, in Gedanken und mit unserer Unterstützung.

Hier kannst du spenden:

Paypal:

JLP03072009@gmx.de

Weitere Infos: Instagram @handball.trikots

Webseite:

www.stoff-der-legenden.de