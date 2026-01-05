(Bild: Viel Spaß GmbH)

Am 18. Januar 2026 kommt Hazel Brugger mit ihrem neuen Programm „Good Evening Europe“ in die Wunderino Arena – klug, scharfzüngig und einfach unverwechselbar.

Die Schweizer Comedienne Hazel Brugger gilt längst als feste Größe in der deutschsprachigen Comedy-Szene – mit Millionenpublikum im Netz, ausverkauften Arenen und gefeierten TV-Auftritten. Am 18. Januar 2026 macht sie auf ihrer Tournee Halt in der Wunderino Arena Kiel. Für Kurzentschlossene heißt es: schnell sein, denn es sind nur noch wenige Resttickets verfügbar!

Zwischen Glanz und Gülle – Hazel Brugger in Höchstform

In ihrem fünften Bühnenprogramm „Good Evening Europe“ nimmt Hazel Brugger uns mit in eine Zwischenwelt voller absurder Alltagsmomente und messerscharfer Beobachtungen. Mit trockenem Humor, unerwarteten Wendungen und schonungsloser Ehrlichkeit reflektiert sie über das Leben zwischen internationalem Ruhm und regionaler Bodenhaftung – vom Eurovision Song Contest bis zum Supermarkteinkauf im Heimatdorf.

Ihr Blick auf Erfolg, Familie, gesellschaftliche Erwartungen und die skurrilen Seiten der Normalität trifft wie gewohnt genau ins Schwarze – bissig, aber nie zynisch. Die Jury des Deutschen Kleinkunstpreises 2024 nennt sie treffend die „Königin der Schlagfertigkeit“.

Jetzt letzte Tickets sichern für Hazel Brugger in Kiel

Wer Hazel Brugger einmal live erleben will, sollte sich beeilen: Die Show am 18. Januar in der Wunderino Arena Kiel ist fast ausverkauft. Ab 20 Uhr beginnt ein Abend, der garantiert in Erinnerung bleibt – mit intelligentem Witz, unvergesslichen Pointen und einem mitreißenden Publikum.

Tickets gibt es online unter www.eventim.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.