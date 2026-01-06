(Bild: Adobe Stock)

Dick eingepackt raus ins Kalte: Gerade jetzt hat ein Spaziergang seinen ganz eigenen Zauber. Du suchst neue Ziele für deine winterliche Draußenzeit? Hier kommen unsere liebsten Routen.

NATUR ERLEBEN IM TIERGEHEGE TANNENBERG

Ein Spaziergang mit tierischer Gesellschaft gefällig? Im Tiergehege Tannenberg triffst du auf Schwarzwild, Sikawild und Damaraziegen – und mit etwas Glück kreuzen sogar Damwild oder Muffelwild deinen Weg. Das Gelände ist großzügig und lädt zu entspannten wie ausgedehnten Runden im Grünen ein.

KOPF FREI AM STRAND VON BÜLK

Wenn die Ostsee schäumt und der Wind dir um die Nase weht, wirkt das wie ein kleiner Neustart für den Geist. Der Strand bei Bülk mit seiner charakteristischen Steilküste gehört zu unseren absoluten Favoriten für einen Spaziergang mit Weitblick und Meeresrauschen.

NATURPUR AN DER SCHWENTINE

Wald, Wasser und Ruhe – entlang der Schwentine bekommst du das volle Winterpaket. Die Strecke zählt zu den malerischsten in Kiel und lässt sich je nach Laune auf kurze oder längere Touren anpassen. Tipp: Auf Komoot findest du jede Menge Inspiration für deinen Weg entlang des Ufers.

FÖRDEGEFLÜSTER AB MÖLTENORT

Maritimes Flair trifft Naturidylle: Der Möltenorter Hafen zeigt sich im Winter von seiner rauen, charmanten Seite. Von hier aus startet ein Abschnitt des Fördewanderwegs, der dich vorbei an Wasser, Bäumen und Booten bis nach Mönkeberg führt – entspannt oder sportlich, ganz wie du magst.