(Bild: Jasper Lorenz)

Nach dem Abpfiff gegen VV Human Essen war die Erleichterung zu spüren. (Bild: Jasper Lorenz)

Nur noch zwei Heimspiele stehen für die Kieler TV „Adler“ in dieser Saison an. Am Sonntag, 1. März, um 15 Uhr trifft das Team in der Hein-Dahlinger-Halle auf den SV Lindow-Gransee – und braucht dringend Unterstützung von den Rängen.

Die Saison haben sich die Volleyballer des Kieler TV anders vorgestellt. Aktuell rangieren die „Adler“ auf dem 10. Tabellenplatz von zwölf Teams – und stehen damit unter Zugzwang. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen die TSV Giesen Grizzlys II Mitte Februar folgte zwar ein wichtiger 3:1-Erfolg gegen VV Human Essen, doch Konstanz ist jetzt gefragt.

Am Sonntag, 1. März, um 15 Uhr kommt es in der Hein-Dahlinger-Halle zum nächsten Heimspiel gegen den SV Lindow-Gransee. Spannung ist garantiert: Die Adler kämpfen um wichtige Punkte und wollen vor heimischem Publikum ein Zeichen setzen.

Besonders brisant: Es ist eines der letzten beiden Heimspiele der Saison. Am 21. März folgt mit den America Unlimited Volleys Aligse die letzte Gelegenheit, das Team in dieser Spielzeit in eigener Halle zu erleben.

Die Mannschaft braucht jetzt noch einmal volle Unterstützung von den Rängen. Volleyball in Kiel steht für Tempo, Emotion und spektakuläre Ballwechsel – und ist gleichzeitig ein Wochenend-Tipp für die ganze Familie.

Eintritt: 10 Euro

Ermäßigt: 8 Euro

Schüler*innen: 5 Euro

Hier gehts zu den Tickets

Wer Lust auf Sport, Stimmung und echte Heimspiel-Atmosphäre hat, sollte sich diesen Sonntagnachmittag vormerken.