(Bild: Förde Fräulein)

0

Mut zeigen, Kälte trotzen und ein Zeichen setzen – das alles vereint die Aktion „Icecold against cancer“, die am 21. Februar an der Kiellinie stattfindet.

Anzeige

Was auf den ersten Blick wie ein frostiger Spaß wirkt, hat eine ernste Botschaft: Mit dem Sprung ins eiskalte Wasser wollen die Veranstalter*innen vom Universitären Cancer Center Schleswig-Holstein (UCCSH) auf die Bedeutung der Krebsvorsorge aufmerksam machen. Denn genauso wie das Eisbaden Überwindung kostet, fällt auch der Gang zur Vorsorgeuntersuchung vielen Menschen nicht leicht.

Gemeinsam gegen Krebs

Die Aktion steht für Zusammenhalt, Mut und Prävention und lädt alle Kieler*innen ein, ein sichtbares Zeichen zu setzen. Start ist um 11 Uhr an der Badestelle Kiellinie. Wer sich ins Wasser wagt, kann sich anschließend bei MOBY mit einem heißen Getränk oder in der Rune Sauna wieder aufwärmen. Organisiert wird das Event in Kooperation mit Kiel-Marketing, dem Deutschen Roten Kreuz, MOBY und der Rune Sauna. Mehr Infos: www.uksh.de

21. Februar, 11 Uhr, Badestelle Kiellinie