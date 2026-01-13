0

Die Kieler BrustkrebsSprotten stehen für Mut, Zusammenhalt und eine offene Gesprächskultur rund um das Thema Brustkrebs. Vorsitzende Esther Irmer engagiert sich aus persönlicher Erfahrung: „Mir ist es ein Herzensanliegen, meine positive Lebenseinstellung weiterzugeben.“ Als Lotsin begleitet sie Betroffene durch die Zeit der Therapie und schafft mit Aktivitäten wie Drachenbootfahren Momente, „die voller Kraft und Lebensfreude sind“. Ihr Einsatz trägt dazu bei, Krebs aus der Tabuzone zu holen. Besonders stolz ist Irmer auf die gemeinsam mit dem UKSH ins Leben gerufene „SprottenSprechstunde“, die Betroffene direkt im Moment der Diagnose unterstützt. Für diese bundesweit besondere Initiative erhielten die BrustkrebsSprotten 2024 den Deutschen Engagementpreis.

Für die Zukunft wünscht sie sich eine engagierte Kieler Stadtgesellschaft, in der sich viele Menschen mit ihren Stärken einbringen. Ziel des Vereins ist es, allen Neuerkrankten das Mutmacherinnen-Buch schenken zu können. „Mit einer Mutschenker-Spende über 22 Euro kann jede und jeder dazu beitragen“, sagt Irmer.

Hier findest du mehr Informationen zu den Brustkrebsspprotten und zur Spende.