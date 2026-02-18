Antrag mit Meerblick: Das geht zum Beispiel am Roten Kliff auf Sylt. (Bild: Sylt Fräulein)

0

Du planst den Moment der großen Frage? In Kiel und Schleswig‑Holstein gibts viele Spots, die eine üppige Portion Romantik versprechen.

Anzeige

1. Alter Botanischer Garten (Kiel)

Zwischen alten Bäumen und verwunschenen Wegen fühlt sich der Moment angenehm unaufgeregt an. Oben im kleinen Pavillon mit Blick auf die Förde findest du Ruhe und Weite zugleich, sodass große Worte ganz natürlich über die Lippen gehen.

2. Rotes Kliff (Sylt)

Am Roten Kliff trifft raue Natur auf großes Kino. Wenn die Abendsonne die eisenhaltigen Hänge zwischen Wenningstedt und Kampen tiefrot leuchten lässt, fühlt sich ein „Ja“ an wie die letzte Szene eines sehr guten Liebesfilms.

3. Schlossinsel im Rantzauer See (Barmstedt)

Umgeben von Wasser, altem Baumbestand und historischen Mauern fühlt es sich an, als wäre die Zeit hier stehen geblieben. Die perfekte Kulisse für die Frage aller Fragen. Eine anschließende Einkehr im ehemaligen Schlossgefängnis setzt ein besonderes kulinarisches Highlight.

4. Friedrichstadt

Mit Giebeln, Grachten und Brücken wirkt „Klein Amsterdam“ wie gemacht für romantische Stunden. Während ihr im Tretboot gemächlich durch die Kanäle gleitet und das Licht aufs Wasser fällt, entsteht die passende Kulisse fast von selbst.

5. Fehmarnsundbrücke

Am Fehmarnsund spannt sich der elegante Bogen der Brücke über die Ostsee. Vom kleinen Strandabschnitt aus habt ihr die beste Sicht auf das Wahrzeichen. Vergrabt die Füße im Sand, öffnet eine Flasche Wein und bleibt vielleicht für eine Nacht auf der Insel. Alternativ verbindet ihr den Antrag mit einem Abstecher nach Lolland.

6. Schloss Plön und Prinzeninsel

Das weiße Schloss über dem Großen Plöner See liefert eine historische Atmosphäre und einen eindrucksvollen Weitblick. Nach einem Rundgang unter alten Bäumen bietet sich ein gemeinsamer Spaziergang über die Prinzeninsel an.

7. Leuchtturm Falshöft

Der Leuchtturm Falshöft grenzt direkt an die Ostseeküste und die Geltinger Birk und bietet nach dem Aufstieg einen Weitblick bis nach Dänemark. Mit der steifen Ostseebrise im Haar und der endlosen Horizontlinie vor den Augen fühlt sich der Moment noch ein wenig magischer an.

8. Aussichtsturm „Langer Otto“ (kreis Stormarn)

Nach einem kurzen Waldspaziergang steigt ihr 27 Meter hinauf und blickt über endlose Baumkronen. Oben ist es so still, dass der Moment ganz euch beiden gehört. Wenn ihr den Tag rund machen wollt, startet doch vorher mit einem ausgiebigen Frühstück in der Braaker Mühle.