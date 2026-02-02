Der Sophienhof Kiel als Bühne für Begegnung und Bewegung: Spielende Kinder, sportliche Action mit den Kiel Baltic Hurricanes und Veranstaltungen, die Unterhaltung und Engagement in der Innenstadt verbinden.

Der Sophienhof Kiel wird im Februar zur Eventfläche: Am 7. Februar 2026 treffen Fans der Kiel Baltic Hurricanes ihre Football-Helden hautnah. Am 13. Februar 2026 folgt ein bunter Nachmittag für den guten Zweck mit Musik, Tanz und Mitmachaktionen zugunsten von Kindern in Kiel.

Anzeige

Der Sophienhof Kiel lädt im Februar zu gleich zwei besonderen Veranstaltungen ein, die Sportbegeisterung und soziales Engagement miteinander verbinden. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm mitten in der Kieler Innenstadt freuen.

Kiel Baltic Hurricanes live im Sophienhof – 7. Februar 2026

Am Samstag, den 7. Februar 2026, heißt es: Touchdown im Sophienhof! Von 10 bis 18 Uhr sind die Kiel Baltic Hurricanes zu Gast und bringen American-Football-Atmosphäre direkt ins Shoppingcenter. Auf der Aktionsfläche im Erdgeschoss wartet eine Wurfwand mit attraktiver Gewinnchance – verlost wird unter anderem eine PlayStation 5 inklusive Madden und zwei Controllern. Außerdem sorgen die Cheerleader der Hurricanes mit Live-Auftritten für sportliche Stimmung.

Im Obergeschoss können Besucher bei 1:1 Madden-Duellen an der PS5 gegen Spieler der Kiel Baltic Hurricanes antreten. Zusätzlich gibt es MediaMarkt-Gutscheine sowie Sophienhof-Gutscheine zu gewinnen. Wer American Football einmal selbst erleben möchte, kann originale Football-Ausrüstung anprobieren und mit den Spielern ins Gespräch kommen.

Bunter Nachmittag für den guten Zweck – 13. Februar 2026

Am Freitag, den 13. Februar 2026, wird es von 15 bis 18 Uhr lebendig im Sophienhof Kiel. Die Kieler Initiative gegen Kinderarmut (INKA) lädt zu einem bunten Mitmachnachmittag ein. Auf dem Programm stehen Musik- und Tanzaufführungen von Kieler Schulen und Tanzgruppen, darunter die Max-Tau-Schule, die Tanzschule K-System und die Grundschule am Heidenberger Teich.

Ein besonderes Highlight ist der Besuch eines aktiven THW-Spielers, der für Interviews, Autogramme und Fotos zur Verfügung steht. Den Abschluss bildet eine Gewinnspielverlosung. Ziel der Veranstaltung ist es, auf Kinderarmut aufmerksam zu machen und gemeinsam ein Zeichen für Solidarität in Kiel zu setzen.