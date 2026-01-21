(Bild: Kiel-Marketing, Matthias Masch)

Der Kehden-Küter-Kiez ist derTreffpunkt für alle, die‘s cool mögen. Wir waren vor Ort und haben uns umgeschaut in Kiels kleinen Lädchen abseits von großen Ketten.

Wer durch den Kehden-Küter-Kiez schlendert, merkt schnell: Hier geht’s nicht um Masse, sondern um Klasse. Kleine, liebevoll geführte Läden reihen sich aneinander, jedes Geschäft mit ganz eigenem Stil und Herzblut. Statt großer Ketten findest du hier nachhaltige Mode, individuelle Accessoires und ausgewählte Produkte von lokalen Labels – perfekt für alle, die beim Einkaufen auf Qualität, Regionalität und ein gutes Gefühl setzen. Zwischendurch laden gemütliche Cafés mit kreativem Flair zum Verweilen ein – ob auf einen der besten Kaffees der Stadt oder zum Leute beobachten auf dem Gehweg. Die Stimmung im Kiez? Entspannt, urban und ein bisschen wie Urlaub in der eigenen Stadt.

Salon M – DAS IST FRISÖR

Tradition trifft auf moderne Schnittkunst: Frisör Norbert Maschmann ist mit seinem Salon M in die Kehdenstraße 3 gezogen – nur einmal um die Ecke vom bisherigen Standort in der Küterstraße. Geblieben ist die Leidenschaft für perfektes Haar und persönliche Beratung.

Ob trendiger Haarschnitt, Typveränderung, Farbe oder Umformung, hier sitzt jeder Griff. Norbert Maschmann erkennt auf einen Blick, was das Haar braucht, damit es fällt, wie gewünscht. Damen- wie Herrenfrisuren, jugendliche Styles und präzise Techniken gehören zum Alltag im Altstadt-Salon. Neu: Studierende erhalten 15 Prozent Sofortrabatt – einfach Studierendenausweis vorzeigen! Wer Lust auf frischen Look und ehrliches Handwerk hat, ist hier richtig. Einfach reinschauen und beraten lassen, ganz unverbindlich.

Salon M, Kehdenstraße 3, Kiel, Tel.: 0431/946 78,

www.salon-m-kiel.de

Implus: Kaffee mit Charakter

Die Impuls Kaffeemanufaktur ist ein echtes Highlight für alle, die Kaffee lieben und ihn wirklich schmecken wollen. Hier wird seit Jahren preisgekrönt geröstet: mehrfach Gold bei der Deutschen Röstergilde, kompromisslos in Qualität und Herkunft. Im modernen Café trifft handwerkliche Röstkunst auf Großstadtflair. Ob Cappuccino, Espresso oder Handfilter – jede Bohne erzählt ihre eigene Geschichte. Dazu gibt’s liebevoll gebackene Kuchen, Zimtschnecken und frisch belegte Brötchen, ideal für eine kleine Auszeit.

Küterstraße 7–9, Kiel,​ impuls-kaffeemanufaktur.de

Saltwater

Seit November 2024 ist der gemütliche Kiez in der Kehdenstraße um eine Ladenperle reicher: Saltwater ist der Geheimtipp für alle, die auf der Suche nach handverlesenen Essentials, nachhaltiger Kleidung und kleinen, feinen Geschenken sind. Heißt konkret: Marken wie Patagonia oder Oxbow für robuste Lieblingsstücke, Got Bag für Taschen aus recyceltem Ozeanplastik – plus eine wunderbare Auswahl an Accessoires, farbenfrohen Deko-Pieces und Lifestyle-Artikeln. Das Ganze in familiärer Atmosphäre mit persönlicher Beratung.

Wer auf der Suche nach Fundstücken ist, die man wirklich gern verschenkt (oder einfach selbst behält), hat hier die Qual der Wahl: ausgefallene Kerzen in Sardinenbüchsen-Optik, feine Pins, schöne Tassen für Camping-Fans, bunte Haarspangen, besondere Socken und – Bestseller! – Schmuck der Marke Travel Tales. Ebenfalls ein perfektes Geschenk, das immer passt: der Saltwater Kaffee oder das spritzige Saltwater Radler. Für Unentschlossene gibt’s Gutscheine, die garantiert immer passen. Worauf wartest du noch? Vorbeikommen, stöbern, fündig werden! Geöffnet ist montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr.

Mehr: saltwater-shop.com