Während den Internationalen Wochen gegen Rassismus vom 20. März bis 2. April finden im ganzen Land spannende Veranstaltungen zum Thema statt. (Bild: Getty Images)

Vom 20. März bis 2. April finden die Internationalen Wochen gegen Rassismus (IWgR) statt, die in diesem Jahr ein buntes Programm in Schleswig-Holstein bieten.

Weltweit werden bis heute viele Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion rassistisch diskriminiert. Der Internationale Tag gegen Rassismus soll darauf aufmerksam machen. Zugleich dient er dem Gedenken der Opfer des am 21. März 1960 verübten Massakers von Sharpeville. Während einer Demonstration gegen die Apartheidgesetze in der südafrikanischen Stadt wurden 69 Menschen getötet, viele weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Wenige Jahre später riefen die Vereinten Nationen den 21. März zum Gedenktag aus. An diesem Tag soll seitdem nicht nur der Opfer von damals gedacht, sondern es sollen auch Aktionen gegen rassistische Diskriminierung gefördert und aktiv gegen Rassismus eingetreten werden.

Eröffnung im Kieler Landeshaus

Am 20. März eröffnet das Landesdemokratiezentrum Schleswig-Holstein die IWgR mit einer Keynote von Dr. Emilia Roig im Kieler Landeshaus zu Themen im Zusammenhang mit Intersektionalität und Unterdrückung, die Singer-Songwriter Malik Harris musikalisch begleiten wird. Darüber hinaus umfasst das schleswig-holsteinische Programm unter dem Motto „Misch dich ein!“ in diesem Jahr rund 70 Veranstaltungen und Angebote der Kooperationspartner*innen im Land, wie Dialogrunden und Filmabende.

Events in Präsenz und auf Social Media

So engagieren sich z. B. die Ärztekammer Schleswig-Holstein mit einer Informations- und Flaggenaktion und die Landespolizei mit einer Social-Media-Aktion. Außerdem bieten viele zivilgesellschaftlichen Vereine Aktionen und Veranstaltungen an, wie beispielsweise die Diakonie S-H mit einem Dialog zum Thema „Frau – Schwarz – stark?!“, am

25. März von 14 bis 18 Uhr im Seminarraum KDA in der Gartenstraße 20.